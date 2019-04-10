"İlkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Ben ilkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim. Kara lastik giydim ama içerisinde çorap yoktu. 5 kilometre yol yürüyerek, okulumuzun sobasını kendimiz yakardık. Biz bu günleri yaşayarak bugünlere geldik." dedi.

Vali Bilgin, Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen "9. Kariyer Günleri" programında, annesinin vasiyeti üzerine avukatlık mesleğini bırakarak, mülki idare amirliği görevlerine başladığını söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinde görev yaptığını belirten Bilgin, konuşmasını, hayatından kesitler vererek sürdürdü.

Hayatı boyunca birçok hüzne, sevince ve yokluğa tanıklık ettiğini belirten Bilgin, bir bireyin sadece üniversite okumasının ve eğitim almasının yeterli olmadığını vurguladı.

Hayatı anlamak için yaşanması gerektiğini dile getiren Bilgin, "Hayatta yaşadıklarınız tecrübelerinizdir. Eğer acı bir şey yaşamıyorsanız, zorluk çekmiyorsanız, acının anlamını ve zorluğu bilemezsiniz. Bu nedenle de hayatınızda karşılaştığınız tüm sorunlara çaresiz kalırsınız. Ben ilkokula kadar hiç ayakkabı giyemedim. Kara lastik giydim ama içerisinde çorap yoktu. 5 kilometre yol yürüyerek, okulumuzun sobasını kendimiz yakardık. Biz bu günleri yaşayarak bugünlere geldik." diye konuştu.