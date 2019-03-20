HABER

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesinin Türdü 100. Yıl İlkokulunda eğitim öğretim gören 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İddiaya göre, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası ve Ağaç Bayramı etkinlikleri kapsamında Düzeyn mevkisinde fidan dikim törenine katılan öğrencilere etkinlikte, ekmek arası döner ve ayran ikram edildi.

Etkinlik sonrası okuluna geri dönen öğrencilerden bazıları, midesinden rahatsızlandı.
Ardından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine ilkokula çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde öğrencilere yapılan ilk müdahaleden sonra öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin neden zehirlendikleri konusunda bir açıklama yapılmadı. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilkokul Muğla

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Gözyaşları sel oldu: Bizim için hayat bitti

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Değirmenin çarkı dördüncü kuşak torunla dönüyor

Üzerinden 16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

16 yıl geçti, izleri hala silinmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.