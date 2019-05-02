Batman'da bir ilkokuldaki öğrenci, öğretmen ve veliler şiddete dikkati çekmek amacıyla klip çekti.

Yeni Mahalle İlkokulu idaresi arasında Suriye, Irak ve Afganistanlıların da yer aldığı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla "şiddete hayır" klibi hazırlandı.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin desteğiyle çekilen klipte şiddetin insan ve toplum üzerindeki etkileri ile öfkenin kontrol altına alınması işlendi.

Okul müdürü Mustafa Coşkun AA muhabirine, şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Çalışmada öncelikle öğrenciler arasındaki şiddeti engellemek istediklerini aktaran Coşkun, "Klipte özellikle engelli ve dezavantajlı çocuklara yönelik şiddeti vurguladık. Afganistan, Irak ve Suriyeli öğrencilerimizin de olduğu bin 500 öğrencimizle bu çalışmayı yaptık." dedi.

-Savaştan kaçtılar

Öğrencilerinden Afganistanlı Taha Ramazani, hiç kimseye şiddet uygulanmasını istemediğini söyledi.

Ülkesindeki iç savaştan dolayı kaçarak ailesiyle Batman'a yerleşen Suriyeli Aylana Osman, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.

Naile Özbey de "İnsanlara ve hayvanlara şiddet uygulanmasını istemiyorum. Özellikle de çocuklara şiddet uygulanmamalı. Çünkü çocuklar dünyayı kurtaracak." sözlerine yer verdi.

