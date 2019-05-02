HABER

İlkokulda "şiddete hayır" klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Batman'da bir ilkokulun öğrenci, öğretmen ve velileri şiddete dikkati çekmek amacıyla klip hazırladı - Okul müdürü Mustafa Coşkun: "Klipte özellikle engelli ve dezavantajlı çocuklara yönelik şiddeti vurguladık"

Batman'da bir ilkokuldaki öğrenci, öğretmen ve veliler şiddete dikkati çekmek amacıyla klip çekti.

Yeni Mahalle İlkokulu idaresi arasında Suriye, Irak ve Afganistanlıların da yer aldığı öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılımıyla "şiddete hayır" klibi hazırlandı.

Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin desteğiyle çekilen klipte şiddetin insan ve toplum üzerindeki etkileri ile öfkenin kontrol altına alınması işlendi.

Okul müdürü Mustafa Coşkun AA muhabirine, şiddete karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Çalışmada öncelikle öğrenciler arasındaki şiddeti engellemek istediklerini aktaran Coşkun, "Klipte özellikle engelli ve dezavantajlı çocuklara yönelik şiddeti vurguladık. Afganistan, Irak ve Suriyeli öğrencilerimizin de olduğu bin 500 öğrencimizle bu çalışmayı yaptık." dedi.

-Savaştan kaçtılar

Öğrencilerinden Afganistanlı Taha Ramazani, hiç kimseye şiddet uygulanmasını istemediğini söyledi.

Ülkesindeki iç savaştan dolayı kaçarak ailesiyle Batman'a yerleşen Suriyeli Aylana Osman, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.

Naile Özbey de "İnsanlara ve hayvanlara şiddet uygulanmasını istemiyorum. Özellikle de çocuklara şiddet uygulanmamalı. Çünkü çocuklar dünyayı kurtaracak." sözlerine yer verdi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandıYPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı
Soğan tarlada 1 liraSoğan tarlada 1 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Batman ırak öğrenci Suriye şiddet yeni mahalle ilkokulu

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Terör operasyonunda gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

1 kişiye müjde!

Sayısal Loto sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında kazanan yok!

İşçi Bayramı'nda kazanan olmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.