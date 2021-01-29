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İlkokulda video konferansta pornografik içerik yayınına soruşturma

29.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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İlkokulda video konferansta pornografik içerik yayınına soruşturma

Almanya’da bir ilkokulda video konferans sırasında pornografik içerikler yayınlayan kimliği belirsiz kişi hakkında çocukların cinsel istismarı şüphesiyle çok yönlü olarak soruşturma açıldı.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Florstadt kentinde bir ilkokulda düzenlenen video konferans sırasında pornografik içerik yayınlanmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmayı Frankfurt Başsavcılığı üstlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Merkezi (ZIT) sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen şahıs hakkında çocukların cinsel istismarı şüphesiyle çok yönlü olarak soruşturma açıldığını belirterek, olayın failinin belirlenebilmesi için veri toplandığını söyledi. Sözcü, soruşturmanın zor koşullar altında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Hessen Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay Florstadt'taki ilkokulun öğretmenlerinin, ikinci sınıf öğrencilerinin katıldığı bir video konferans düzenlemesi esnasında gerçekleşti. Konferans, harici bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla yapıldı. O sırada konferansa bir kadın adı ile dahil olan kullanıcı önce öğretmenleri video konferanstan çıkardı, ardından pornografik içerik yayınlamaya başladı. Durumu fark eden bazı öğrenci velilerinin şikayeti üzerine video konferans sonlandırıldı.

Soruşturma başta "pornografik içerikli yazılar yayınlanması" şüphesiyle açıldı. Ancak bir polis sözcüsü, soruşturma sırasında başka olası suçların ortaya çıkabileceğini söyledi. Son zamanlarda Almanya'da uzaktan eğitim sırasında benzer olaylar meydana gelmişti.


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