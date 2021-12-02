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İlkokulda yangın paniği! Müdür yardımcısı pencereden atladı, öğretmenler gözyaşlarına boğuldu

02.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'teki bir okulda yangın çıktı. Kazan dairesindeki yangın büyük panik yaşanmasına sebep oldu. Yangından kaçmak isteyen bir öğretmen paniğe kapılarak camdan atladı. 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında büyük korku yaşayan öğretmenler gözyaşları içinde olayı anlattı.

İlkokulda yangın paniği! Müdür yardımcısı pencereden atladı, öğretmenler gözyaşlarına boğuldu

Yangın, öğle saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nun kazan dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, okulun kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 250 öğrencinin eğitim gördüğü okulu dumanlar kapladı. Öğrencilerin derste olduğu esnada başlayan yangın nedeniyle okulda büyük bir panik yaşandı. Yangın sonrası, okul idaresi ve öğretmenlerinin yardımıyla öğrenciler okulun bahçesine çıkarılırken, durum hemen 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

MÜDÜR YARDIMCISI PENCEREDEN ATLADI, 4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri ise yangın nedeniyle dumandan etkilenen üç öğrenci ile bir öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yoğun duman nedeniyle üçüncü kattan aşağı inemediği için pencereden aşağı atlayan ve bir ağacın üzerine düştüğü öğrenilen okul müdür yardımcısı Osman Doğar ise hafif yaralandı.

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PANİK YAŞAYAN ÖĞRETMEN OLAYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Olay sonrası büyük korku ve panik yaşayan bazı öğretmenler ise okul bahçesinde gözyaşı döktü. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın öğretmen, yangının bir anda çıktığını ve okulu dumanların kapladığını söyledi. Daha sonra hızlıca öğrencileri dışarı çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen öğretmen, çok korktuklarını ifade etti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Gaziantep
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