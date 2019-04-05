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İlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

AVCILAR’daki bir ilkokulda yıllardan bu yana depo olarak kullanılan bölüm temizlenirken, uzman eğitimcilerin öğrencileri yetenek ve becerilerine göre eğittiği 7 ayrı sanat atölyesine dönüştürüldü.

İlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldü

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’daki bir ilkokulda yıllardan bu yana depo olarak kullanılan bölüm temizlenirken, uzman eğitimcilerin öğrencileri yetenek ve becerilerine göre eğittiği 7 ayrı sanat atölyesine dönüştürüldü.
Merkez Mahallesi’ndeki Abdulkadir Uztürk İlkokulu Müdürü İbrahim Polater ve yardımcıları, kısıtlı olanakları bulunan devlet okulundaki öğrencilerin yeteneklerini geliştirecekleri ortam sağlayarak derslerindeki başarının yanı sıra sosyalleşmeleri ve özgüvenlerinin arttırılması için arayışa girdi. Okulda yıllarca kullanılmayan sadece kullanılmayan masa, sıra gibi malzemelerin konulduğu bodrum katındaki depo, tamamen boşaltılarak temizlendi. Okul Aile Birliği’nin katkıları ile tamamen boyanan ve bazı bölümleri dekore edilen depo 7 ayrı salona ayrıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile Avcılar Halk Eğitim Merkezi, hafta içerisinde derslerin tamamlandığı saat 14.30’dan sonra eğitmen göndermeye başladı.
Sınıf öğretmenleri yakından tanıdıkları öğrencilerini yetenek ve becerilerini göz önüne alarak farklı sanat atölyelerine yönlendirdi. ‘Eğitimde İyi Örnekler Uygulamaları’ kapsamında dramadan, resime, ritmden dansa kadar çeşitli alanlarda açılan kurslar kısa sürede büyük ilgi gördü. Öğrenciler, davul ve teflerle Mehter Marşı’ndan 10’uncu Yıl Marşı’na, ‘Erik Dalı’ türküsüne kadar değişik eserleri seslendirirken, resim eğitmenleri öğrencilere kara kalem, sulu ve yağlı boyalarla resim konusunda yardımcı oldu. Ayrıca çeşitli tiyatro oyunları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Dans eğitmeni minik öğrencilere İspanyol, Latin dansları öğretirken, ilk toplu gösterinin 23 Nisan’daki Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda velilere sergilenmesi kararlaştırıldı. Projenin koordinatörü olan Abdulkadir Uztürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Selda Kızılkaya, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘2023 Eğitim Vizyonu’ kapsamında öğrencilerin ilgi duydukları alanda, yeteneklerine göre yetiştirirken özgüvenlerinin yüksek, sosyal bakımdan da gelişimlerine önem verdiklerini söyledi. Kızılkaya, şöyle dedi:
“Yıllardır atıl olan depoları boşalttırdık yetenek atölyelerine dönüştürdük. Şimdi aralarında ‘Akıl oyunları’nın da yer aldığı 7 atölyenin her birinde 20-25 öğrenci çeşitli sanat dalları ile ve müzik alanlarında eğitiliyor. Anaokulu öğrencilerimiz de masal dünyası atölyesinden yararlandırılıyor. Buradaki bütün atölye çalışmaları tamamen ücretsizdir. Halk Eğitim Merkezi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmanın çok iyi sonuçlarını alıyoruz.”

(FOTOĞRAFLI)

İlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldüİlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldüİlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldüİlkokuldaki depo sanat atölyesine dönüştürüldü

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