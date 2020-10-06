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İlkokullarda Tümüyle Yüz Yüze Eğitime Geçiliyor

06.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “12 Ekim itibariyle öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacak” dedi, çocuklarını okula göndermek istemeyen velilere esneklik tanınacağını açıkladı

İlkokullarda Tümüyle Yüz Yüze Eğitime Geçiliyor

Ana sınıfı ve birinci sınıfların ardından ilkokul eğitiminde tüm sınıflar için yüz yüze eğitime başlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “12 Ekim itibariyle öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacak.İsteyen velilerimiz, çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere yönelik olarak da esneklik tanınacak” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Corona virüsü salgınına rağmen yüz yüze eğitimi yaygınlaştırma kararıyla ilgili detayları bugün Bakan Selçuk kamuoyuna açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokulda birinci sınıfların ardından ilkokul iki, üç ve dördüncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda yüz yüze eğitime başlanması kararı alındığını kaydetti. Türkiye’de 30 Ağustos’ta eğitim

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