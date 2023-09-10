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İlkokullarda yazılı sınav kalktı mı? Okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınav nasıl olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

10.09.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokullarda yazılı sınavın kaldırılması durumu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavları ortak yapılacak. Peki, ilkokullarda yazılı sınav kalktı mı? Okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınav nasıl olacak?

İlkokullarda yazılı sınav kalktı mı? Okul öncesi ve 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınav nasıl olacak? Resmi Gazete'de yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek. Öte yandan ilkokullarda yazılı sınavlara ilişkin yeni bir karar alındı. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni MEB kararları...

İLKOKULLARDA YAZILI SINAV KALKTI MI?

Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflarda değerlendirme artık sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından sürekli olarak yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. İlkokullarda öğrencilerin Türkçe doğru ve güzel kullanımını geliştirmesi amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçlar kullanılacak.

ORTAK SINAV TARİHLERİ

Okullarda;

  1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

  2. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,

  3. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,

  4. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak.

Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.

UYGULAMALI DİL SINAVI NASIL OLACAK?

Türkçe/Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak.

İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik özel olarak geliştirilen ölçme araçları kullanılacak.

Öğretmenler tarafından ünite/tema ve/veya konu sonlarında öğrenciye geri bildirim vermek amacıyla kısa süreli sınavlar yapılabilecek. Bu sınavlar notla değerlendirilmeyecek.

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