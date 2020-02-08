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İlkokullu Mehmet'in duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 14:27 | Son Güncelleme

Çorum’da, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emre Şanver (7), okul çıkışı yerde görüp, öperek alnına koyduğu Türk Bayrağı çizili kağıdı öğretmenine teslim etti. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Osmancık ilçesinde, Mehmet Emre Şanver'in Türk Bayrağı çizili kağıdı yerden alıp, öptüğü anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bayrak resmini yerde görünce dayanamadığını belirten Mehmet Emre Şanver, “O gün zil çalmıştı, giderken bayrağımızı yerde gördüm ve dayanamadım 3 kere öptüm. Bu hareketim için öğretmenim 'aferin oğlum' dedi. Ben bu saygıyı ailemden ve öğretmenimden gördüm” diye konuştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

'OĞLUM BİZİ GURURLANDIRDI'

Mehmet Emre'nin öğretmen olan babası Serdar Şanver ise "Bir öğretmen olarak vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek bizlerin görevi. Ben oğluma çok teşekkür ediyorum. Oğlum bizi gururlandırdı” diye konuştu.

dad

(DHA)

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türk bayrağı Çorum Mehmet

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