İlkokulu erteleme için sağlık raporu zorunluluğu kaldırılıyor

SELMA KASAP/ AHMET SERTAN USUL - İlkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran kanun teklifinin yasalaşması halinde ilkokula kayıt erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğu kaldırılacak ve kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.

TBMM'ye sunulan, bazı kanunlarda ve 652 Sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair teklifle 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenleniyor.

Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların çerçevesi, yönetmelikle çizilecek. Yeni düzenlemeyle gelişimi hızlı çocukların okula erken başlaması, gelişimi yavaş olanların ise okula geç başlamasının önü açılacak.

Yeni kanun teklifiyle ilkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

- Aynı sınıfta 23 aya varan fark oluşuyordu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), teklifin yasalaşmasının ardından MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de kanun doğrultusunda değiştirilecek.