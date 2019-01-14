İLKSAN Başkanı Tuncer'den Anıtkabir'e ziyaret

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

İLKSAN'ın kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde Yılmaz, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Yılmaz, daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Yüce Türk milletinin kahramanı, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1928'de yakmış olduğunuz meşalenin ışığında bugünlere ulaşmış olmanın gururu ile sandığımızın kuruluşunun 76. yıl dönümünde de huzurunuzda bulunmaktayız. Yurdumuzun her köşesine yaktığınız meşaleyi taşıyan, bu meşale ile zihinleri aydınlatan ve yol gösteren eğitim çalışanlarımıza hizmet edebilmek bizler için en büyük mutluluktur.

'Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.' sözleriniz ile eğitimin, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez.' sözleriniz ile de eğitim çalışanlarının önemini her fırsatta vurgulamıştınız.

İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı olarak zatım, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerim ile Genel Müdürlük çalışanlarım adına, "Cehaleti mağlup etme savaşında irfan ordusunun kumanda heyeti" olarak onurlandırdığınız üyelerimizin hak ve menfaatleri için çalışacağımıza söz veriyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

En derin saygılarımızla…"

