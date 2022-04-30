İllere göre bayram namazı saatleri! 2022 Bayram namazı ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm bayram namazı saatleri!

Bu sene de her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı namazı tüm İslam alemi tarafından heyecanla beklenmekte. Bayram namazı uzun bir aradan sonra Müslümanlar tarafından Ramazan Bayramı’nın birinci günü birlikte kılınacak. Peki bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

2022 BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati: 06:34

Ankara bayram namazı saati: 06:20

İzmir bayram namazı saati: 06:45

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Öncelikle niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilmelidir. Bundan sonra imamla berabet hareket edilerek:

Rekat

Bayram namazına niyet edilmesinin ardından tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra ikinci Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından üçüncü Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra ikinci Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından üçüncü Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak dördüncü Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

