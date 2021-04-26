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  4. İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı | Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı | Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var

26.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada 17-23 Nisan tarihleri arasında illerde 100bin nüfusta görülen vaka sayıları verilerini paylaştı. İllerde görülen vaka sayısı verilerine göre vaka sayılarının en çok görüldüğü iller arasında İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli yer alıyor. İşte, illerde görülen vaka sayılarının listesi...

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı | Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de illerde görülen 100 bin nüfusa denk gelen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. 17-23 Nisan verilerine göre; vaka sayısı en az olan iller ise Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van, ve Siirt oldu. İşte, ayrıntılar...

17-23 NİSAN İLLERDE GÖRÜLEN VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

EN YÜKSEK İLLER

Vaka sayısı en yüksek iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli oldu.

EN DÜŞÜK İLLER

Vaka sayısı en düşük iller arasında ise Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Van, ve Siirt yer aldı.

Ekran Resmi 2021-04-26 21.59.50

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI TAM LİSTE

Adana: 192,54
Adıyaman: 200,01
Afyon: 417,01
Ağrı: 389,96
Aksaray:388,41
Amasya: 423,26
Ankara: 567,88
Antalya: 324,57
Ardahan: 269,34
Artvin: 250,15
Aydın: 274,87
Balıkesir: 496,34
Bartın: 519,65
Batman: 182,50
Bayburt: 601,88
Bilecik: 525,79
Bingöl: 271,15
Bitlis: 186,33
Bolu: 504,13
Burdur: 274,81
Bursa: 502,41
Çanakkale: 838,89
Çankırı: 394,43
Çorum: 467,25
Denizli: 232,39
Diyarbakır: 143,60
Düzce: 567,88
Edirne: 536,83
Elazığ: 300,70
Erzincan: 632,17
Erzurum: 555,73
Eskişehir: 535,87
Gaziantep: 287,89
Giresun: 706,23
Gümüşhane: 333,80
Hakkari: 150,79
Hatay: 239,74
Iğdır: 348,71
Isparta: 351,35
İstanbul: 854,75
İzmir: 335,09
Kahramanmaraş: 239,09
Karabük: 435,11
Karaman: 364,43
Kars: 351,32
Kastamonu: 522,88
Kayseri: 517,92
Kırıkkale: 444,92
Kırklareli: 721,80
Kırşehir: 399,52
Kilis: 354,36
Kocaeli: 679,88
Konya: 538,57
Kütahya: 427,44
Malatya: 540,59
Manisa : 326,62
Mardin : 95,00
Mersin : 208,91
Muğla: 250,91
Muş: 153,00
Nevşehir: 463,34
Niğde: 407,65
Ordu: 528,24
Osmaniye: 292,22
Rize: 508,19
Sakarya: 414,52
Samsun: 481,90
Siirt: 123,84
Sinop: 445,35
Sivas: 402,90
Şanlıurfa: 104,24
Şırnak: 55,04
Tekirdağ: 772,20
Tokat: 416,65
Trabzon: 353,74
Tunceli: 318,78
Uşak: 240,10
Van: 104,49
Yalova: 638,65
Yozgat: 388,93
Zonguldak: 578,82

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