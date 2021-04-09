İllere göre haftalık vaka sayısı | İstanbul, Ankara ve İzmir’de kaç koronavirüs vakası var?

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mart-2 Nisan tarihlerinde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Covid-19 vaka sayılarına açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Durumu lehimize çevirmek elimizde." Notunu düştü. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin vaka sayıları da belli oldu.

Türkiye haritası üzerinden yayınlanan verilere göre, koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 272,79, İstanbul'da 591,45, İzmir'de 218,88 oldu.

EN YÜKSEK SAMSUN, EN DÜŞÜK ŞIRNAK

Türkiye genelinde her 100 bin kişide Şırnak 23,43 ile en düşük, Samsun ise 678,72 ile en yüksek Covid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Her 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller, İstanbul, Samsun, Çanakkale, ve Kırklareli; en az koronavirüs vakası görülen iller ise Hakkari, Şırnak, Van, Şanlıurfa ve Bitlis olarak açıklandı.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Covid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şanlıurfa (40,7), Van (42,55), Şırnak (23,43), Hakkari (36,72), Siirt (50,74), Muş (54,49), Bitlis (47,29), Mardin (48,91), Uşak (84,72), Burdur (92,85), Batman (57,39), Diyarbakır (60,05), Adana (111,26), Kahramanmaraş (112,83), Denizli (94,15), Kars (106,34), Bingöl (124,57), Hatay (132,95), Ağrı (121,96), Mersin (122,17), Aydın (153,16), Afyonkarahisar (153,21), Manisa (139,04), Muğla (146,59), Sivas (164,97), Tunceli (170,18), Gaziantep (171,86), Elazığ (153,92), Isparta (157,39), Kırşehir (158), Artvin (164,6), Kütahya (190,57), Karaman (196,53), Karabük (202,78), Kırıkkale (179,76), Ardahan (185,11), Antalya (190,44), Düzce (217,85), İzmir (218,88), Iğdır (225,52), Zonguldak (205,85), Gümüşhane (206,07), Nevşehir (209,53), Erzurum (245,16), Aksaray (257,91), Bursa (260,43), Ankara (272,79), Bolu (287,8), Çankırı (305,57), Kayseri (315,94), Adıyaman (230,69), Bartın (232,69), Yozgat (234,55), Niğde (239,18), Sakarya (241,98), Bayburt (244,17), Bilecik (340,62), Trabzon (353,49), Eskişehir (358,9), Sinop (360,34), Osmaniye (316,47), Erzincan (321,2), Çorum (322,56), Tokat (334,86), Edirne (409,06), Tekirdağ (409,13), Konya (426,17), Balıkesir (430,63), Amasya (370,5), Kocaeli (371,11), Malatya (373,87), Kilis (385,88), Rize (404,81), Kırklareli (518,33), Çanakkale (546,77), Yalova (564,03), Kastamonu (453), Ordu (459,94), Giresun (503,88), İstanbul (591,45), Samsun (678,72)."



