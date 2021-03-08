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İllere göre haftalık vaka sayısı: Türkiye'de geçen hafta koronavirüs vaka sayısı oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

08.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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İllere göre haftalık vaka sayısı: Türkiye'de geçen hafta koronavirüs vaka sayısı oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

Türkiye salgınla mücadelede, bölgesel önlemleri hayata geçirmeye başlıyor. Bu kapsamda üçüncü kez, il bazında 7 günlük ortalama vaka sayıları açıklandı. Verileri Twitter hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık dönemde yeni koronavirüs vaka sayılarına ait verileri açıkladı. Veriler, illerde her 100 bin kişilik nüfusa düşen vaka sayısını gösteriyor.

100 bin kişiye düşen vaka sayısında Karadeniz Bölgesi'ndeki yüksek seyrin devam ettiği ve ülkenin büyük bir kısmında artış yaşandığı görülüyor.

Koca, "Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1368196881495506946

Türkiye, 1 Mart'tan itibaren il bazında önlem alınmasını öngören yeni bir düzenlemeye geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan haritada, 100 bin kişi baz alınarak, her ilde geçen hafta kaç vakanın tespit edildiği açıklandı.

Ankara Üniversitesi İstatistik Profesörü Fahih Tarank ve yazılımcı Zeki Berk'in birlikte hazırladığı haritaya göre 26 Şubat ile biten haftada çok yüksek riskli il kategorisinin sınırı olarak belirlenen, 100 binde 100 kişiden fazlasında koronavirüsün görüldüğü illerde yaşayan kişi sayısı 12 milyondu.

Geçen hafta bu sayı 34 milyona da çıktı.

https://twitter.com/zekib/status/1368219186783281155

Bunda en büyük etkenlerden biri İstanbul'daki vaka sayısının da bu sınırı aşması oldu. Fakat risk kategorileri iki haftada bir güncellendiği için İstanbul 6 Mart itibarıyla bu kategoriye alınmış değil.

En yüksek oran Samsun'da

Karadeniz bölgesindeki altı il, 100 bin kişiye düşen vaka sayıları ile öne çıkıyor:

  1. Samsun: 348,36
  2. Sinop: 314,15
  3. Giresun: 282,14
  4. Ordu: 280,27
  5. Tokat: 228,82
  6. Trabzon: 226,14

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Samsun ve Sinop önceki haftaya göre büyük bir artış yaşarken geçen hafta ilk sırada olan Ordu'da vakalar azaldı.

Her 100 bin kişiye düşen vaka sayılarında da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki iller ön plana çıkıyor.

  1. Hakkari: 5,35
  2. Şırnak: 5,76
  3. Uşak: 8,83
  4. Batman: 8,87
  5. Mardin: 10,88
  6. Siirt: 12,08

Ankara ve İstanbul'da son durum ne?

5,7 milyon kişinin yaşadığı Ankara'da ortalama vaka sayısı 100 bin kişide 54,83 olarak tespit edildi. Ankara'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yükseldi.

İstanbul'da da artış görülüyor. İstanbul'da geçen hafta her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 89,90 olurken, bu hafta bu oran 111,57'ye yükseldi.

Koronavirüs

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