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  4. İllere göre iftar vakitleri! 2022 Ramazan imsakiye 3 Nisan iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli...

İllere göre iftar vakitleri! 2022 Ramazan imsakiye 3 Nisan iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli...

03.04.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İftar vakti 2022 Ramazan ayı sebebiyle araştırılıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı yayınladığı 30 günlük İstanbul İmsakiye 2022 takvimini yayımladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli ve diğer illerin imsakiyesi oruçlarını açacak kişiler tarafından merak ediliyor. Peki; oruç kaçta açılıyor? İşte 3 Nisan 2022 Pazar gününün iftar vakitleri...

İllere göre iftar vakitleri! 2022 Ramazan imsakiye 3 Nisan iftar saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli...

İftar vakti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 2022 iftar saatleri illere göre tek tek sorgulanıyor. Ramazan ayının ikinci gününde de eller semaya kalkacak ve iftar sofralarına oturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kocaeli, Bursa oruç kaçta açılıyor sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Yaşadığınız ile göre 2022 iftar vaktini sayfamızdan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

İFTAR VAKTİ 2022

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İSTANBUL İFTAR VAKTİ (3 NİSAN)

03.04.2022 Pazar günü İstanbul için iftar vakti saat 19:37'dir.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

ANKARA İFTAR VAKTİ (3 NİSAN)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Razman takvimine göre; 03 Nisan Pazar günü Ankara için iftar vakti saat 19:21'dir.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

İZMİR İFTAR VAKTİ (3 NİSAN)

3 Nisan Pazar günü İzmir için iftar vakti saat 19:43'tür.

İstanbul, Ankara, İzmir... İşte il il iftar saatleri

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI NASIL?

Hazreti Muhammed Ramazan ayında orucunu açarken hep bu duayı okurdu. Peygamberimizin okuduğu iftar duası şöyle;

"Allahümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü."

Manası: Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.

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Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise şöyle derdi;

"Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşaallah Teâlâ sevap kesinleşti."

İslam âlimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi:

"Allah'ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla."

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PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'

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YEMEK DUASI

"Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi'llezî et'amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve'şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü'l müsrifîn.Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…"

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YEMEK DUASI ANLAMI

"Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme. AMİN..."

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Oruç Ankara İstanbul İzmir Ramazan iftar
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