İllerin nüfus ve bütçe oranları üzerinden yerel seçimlerin kazananları ve kaybedenleri

2014'E GÖRE KAZANDIĞI İL SAYISI EN FAZLA ARTAN PARTİ CHP

CHP, 2014'te kazandığı 14 il belediyesinin sayısını 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre 21'e yükseltti.

Daha önce yönettiği 3 ili ise kaybetti. Daha önce CHP'li belediyelerin yönettiği Zonguldak ve Giresun, AKP'ye geçti.

CHP'den yeniden aday gösterilmeyince bağımsız olarak seçime giren Kırklareli'nin mevcut belediye başkanı da ilde seçimi kazanınca, CHP bu ili de kaybetmiş oldu.

İllerin üçü de büyükşehir belediyesi değil. Nüfusları toplamı 1 milyon 414 bin.

CHP'NİN 31 MART'TA KAYBETTİĞİ İLLER

CHP, 31 Mart'a kadar AKP ve MHP idaresinde olan toplam 10 belediyede ise son sayımlara göre önde gidiyor. Bunların 5'i büyükşehir belediyesi.

Türkiye'nin hem ekonomi hem de nüfus açısından en büyük iki şehri olan İstanbul ve Ankara'da partilerin itirazları sonrası geçersiz oylar yeniden sayılıyor.

Eğer geçersiz oyların yeniden sayımı sonucunda mevcut tablo değişmezse CHP'nin diğer partilerden aldığı il belediyeleri şöyle sıralanacak:

Bu illerden sadece Mersin'in nüfusu 1 milyon 814 bin, yani CHP'nin kaybettiği üç ilin toplam nüfusundan fazla.