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İllüzyonistlerin İzmir Buluşması

04.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen onlarca illüzyonist, üç gün boyunca İzmirliler’i sihirbazlığa doyurdu. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir İllüzyon Buluşması Narlıdere’de gerçekleşti

Türkiye’nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelen onlarca illüzyonist, üç gün boyunca İzmirliler’i sihirbazlığa doyurdu. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İzmir İllüzyon Buluşması Narlıdere’de gerçekleşti.

Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik her yaştan sihir tutkunlarını bir araya getirdi. Ücretsiz etkinlikleri çocukların yanı sıra büyükler de büyük bir ilgi ve merakla izledi. Etkinlik boyunca açık kalan “Sihir Pazarında” birbirinden eğlenceli illüzyon ve oyun malzemeleri satıldı. Paneller, seminerler, söyleşiler düzenlendi.

İllüzyon dolu üç gün

Üç gün üç farklı gala gecesinin yapıldığı organizasyondu, usta illüzyonistler sihirbazlığın klasik örneklerini sergiledi. Kimi ipleri parçalayıp yeniden birleştirdi, kimi iskambil destesinden seçilen kağıdı tek bir hamlede buldu. Bazıları şapkadan tavşan çıkarttı, bazıları seyircilerin gözü önünde nesneleri yok etti.

Gösterileri ailesiyle eşi ve çocuğuyla birlikte izleyen Celal Sürücü yapılan şovların bir kısmındaki hileleri anladığını ancak bazılarını anlayamadığını söyledi. Sürücü, kendisinin aynı hileleri yapamayacağını belirtirken sık sık illüzyon gösterilerine gittiğini söyleyen küçük kızı Nilsu “Tekniklerini öğrenirsem ben yapabilirim” diye konuştu.

“Performans sanatlarının atası”

İllüzyon buluşmasını organize eden ve 37 yıldır sahnede olduğunu söyleyen Dr. Özlen Tuncer ise “İllüzyon aslında sahneden seyirciye yapılan bir sanattır ve rahmetli Metin And’a göre bütün performans sanatlarının atasıdır. O, illüzyonun akıllı insanların daha az akıllı insanları bir şekilde oyalamasıyla başladığını söylerdi” diye konuştu.

Artık her yerde satılan malzemelerle belki herkes bazı sihirbazlık numaralarını yapabilir. Ama Tuncer’e göre iş bununla bitmiyor: “İllüzyonistin birinci ödevi merak uyandırmak. Merak olmazsa illüzyonist nasıl para kazanır? Sahnede sihirli bir atmosfer yaratabiliyorsanız, illüzyon sanatı yapıyorsunuz demektir.”

İllüzyon ustalarına göre, birkaç numara öğrenmekle illüzyonist olunmaz. Bu, çok yönlü bir sanat. Sahne performansı, seyirci psikolojisi, teknik bilgi ve beceri, kostüm ve tecrübe, bu sanatın olmazsa olmazı. Yapılabilecek olanlar ise hayal gücüyle sınırlı.

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