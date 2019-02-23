"İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe çözemeyeceğimiz problem olamaz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İlmin ve bilimin peşinden gittiğimiz, dinimizin mesajlarını tam anlamıyla içselleştirip yaşadığımız müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem olamaz." dedi.

Kıran, İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesince Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Kitap Kahve'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim mekanlarının önemine işaret etti.

Kitap kahvelerin, dünyanın her yerinde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu belirten Kıran, "Çoğu zaman içeriği unutulan, önemsenmeyen, ötelenen bir makyaj projesine dönüşmüş durumdaydı ama İlim Yayma Cemiyetimizin, bu yurdun içerisinde kitap kahveyi açması ve gençlerimizi okumaya davet etmesi çok anlamlı. Bugün 3 bin 500 kitapla başlayan bu yolculuğun 35 binlerle, 350 binlerle, 3,5 milyonlarla gelecekte taçlanması ve Ünye'miz adına da bir okuma seferberliğine dönüşmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

İlmin ve bilimin peşinden giderek, okuyarak problemlerin aşılacağına dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Ümmetin umudu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmetin lideri sıfatıyla dünyaya verdiği mesajların başında da okumak, yazmak geliyor ve ilmin, bilimin peşinden gitmek gerekiyor. İlmin ve bilimin peşinden gittiğimiz, dinimizin mesajlarını tam anlamıyla içselleştirip yaşadığımız müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem olamaz. Biz aynı dava etrafında, dinimizin değerleri ve mesajları etrafında birleştiğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok, aşamayacağımız hiçbir güç yok."