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"İlmin peşinden gittiğimiz müddetçe çözemeyeceğimiz problem olamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 20:17 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "İlmin ve bilimin peşinden gittiğimiz, dinimizin mesajlarını tam anlamıyla içselleştirip yaşadığımız müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem olamaz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İlmin ve bilimin peşinden gittiğimiz, dinimizin mesajlarını tam anlamıyla içselleştirip yaşadığımız müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem olamaz." dedi.

Kıran, İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubesince Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen Kitap Kahve'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitim mekanlarının önemine işaret etti.

Kitap kahvelerin, dünyanın her yerinde hayata geçirilen önemli bir proje olduğunu belirten Kıran, "Çoğu zaman içeriği unutulan, önemsenmeyen, ötelenen bir makyaj projesine dönüşmüş durumdaydı ama İlim Yayma Cemiyetimizin, bu yurdun içerisinde kitap kahveyi açması ve gençlerimizi okumaya davet etmesi çok anlamlı. Bugün 3 bin 500 kitapla başlayan bu yolculuğun 35 binlerle, 350 binlerle, 3,5 milyonlarla gelecekte taçlanması ve Ünye'miz adına da bir okuma seferberliğine dönüşmesini arzuluyoruz." diye konuştu.

İlmin ve bilimin peşinden giderek, okuyarak problemlerin aşılacağına dikkati çeken Kıran, şöyle devam etti:

"Ümmetin umudu olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ümmetin lideri sıfatıyla dünyaya verdiği mesajların başında da okumak, yazmak geliyor ve ilmin, bilimin peşinden gitmek gerekiyor. İlmin ve bilimin peşinden gittiğimiz, dinimizin mesajlarını tam anlamıyla içselleştirip yaşadığımız müddetçe çözemeyeceğimiz hiçbir problem olamaz. Biz aynı dava etrafında, dinimizin değerleri ve mesajları etrafında birleştiğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok, aşamayacağımız hiçbir güç yok."

Kıran, günümüzde ülkelerin işgalinin, zihinlerin işgaliyle başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkeleri emperyalist hegemon güçler işgal etmek istiyor. İşgal ediyor ama bu işgal önce zihinlerin işgaliyle başlıyor. Geçmişte baktığımızda Bağdat Kütüphanesi'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorun, İskenderiye Kütüphanesi'nin zamanında nasıl bir yıkımla karşı karşıya kaldığı, Saraybosna Kütüphanesi'nde binlerce kitabın yakılması ve bugün dünyanın dört bir yanında adeta terör bahanesiyle vekalet savaşları denen kavramı ortaya atmak suretiyle terör örgütlerini ilme, bilime, kütüphanelere ve adeta kültür ve medeniyetimizin somut tescilleri olan varlıklarımıza karşı tetiklerken, tahrik ederken yapmak istedikleri, zihinleri işgal etmek. Zihinleri işgal ettiğinizde ülkeleri işgal etmek çok daha kolay hale geliyor. Bizim de buna 'dur' dememiz gerekiyor. İşte bugün o 'dur' dediğimiz noktalardan birindeyiz. Bu anlamlı projesinden dolayı İlim Yayma Cemiyeti Ünye Şubemize teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Kitap Kahve'nin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül ve AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan katıldı.

İlim Yayma Cemiyeti Şubesi binasında bulunan ve 3 bin 500 kitapla hizmet verecek Kitap Kahve'de öğrenciler kitap okuma, ders çalışma, satranç, masa tenisi gibi sosyal ve sportif çalışmalarda bulabilecek.

Öte yandan Kıran, Kerç Boğazı'nda alev alan iki gemiden biri olan Maestro'da görev yapan ve kazanın ardından kendisinden haber alınamayan Sinan Elik'in Ünye ilçesinde yaşayan ailesini de ziyaret etti.

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