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ILO 108. Uluslararası Çalışma Konferansı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:01 | Son Güncelleme

Konferansta Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil ediyor

CENEVRE (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan ILO konferansının ana teması "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" olarak belirlendi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil edeceği konferansa, hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan delegesi olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren delegesi olarak ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansın yüksek düzeyli oturumunda bugün katılımcılara hitap edecek.

Türkiye'nin 1932 yılından bu yana üyesi olduğu ILO ile çalışma hayatı ve sosyal taraflara verdiği önemin bir göstergesi kabul edilen ziyaret kapsamında Oktay'ın, katılımcı ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.

- Macron ve Merkel de katılıyor

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in aralarında bulunduğu 30'a yakın devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

Macron ve Merkel'in yarın konferansta üyelere hitap etmesi bekleniyor.

Çalışma hayatıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin yapıldığı ve ülkeler tarafından onaylanmış sözleşmelerin ihlallerinin görüşüldüğü konferansta, herkes için iyi ve sürdürülebilir iş olanakları sağlamak hedefiyle işin geleceği ele alınacak.

Konferans kapsamında, 100. Yıl Belgesi Hazırlık Komitesi, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Belirleme Komitesi, Finans Komitesi ve Standartların Uygulanması Komitesi oluşturulacak.

BM Cenevre Ofisi ve ILO'nun Cenevre'deki merkezinde, ILO'ya üye 187 ülkeden 5 bin 700'den fazla işçi, işveren ve hükümet delegesinin katıldığı konferans 21 Haziran'da sona erecek.

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BM Cenevre ILO Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma

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