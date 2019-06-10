ILO 108. Uluslararası Çalışma Konferansı başladı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başladı.

Son yıllarda Cenevre'de düzenlenen en yüksek düzeyli uluslararası etkinlik olma özelliği taşıyan ILO konferansının ana teması "İyi bir iş ile daha iyi bir gelecek inşa etmek" olarak belirlendi.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil edeceği konferansa, hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan delegesi olarak Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren delegesi olarak ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konferansın yüksek düzeyli oturumunda bugün katılımcılara hitap edecek.

Türkiye'nin 1932 yılından bu yana üyesi olduğu ILO ile çalışma hayatı ve sosyal taraflara verdiği önemin bir göstergesi kabul edilen ziyaret kapsamında Oktay'ın, katılımcı ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor.