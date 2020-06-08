ILO: 200 bin denizci gemilerde mahsur kaldı

Çok sayıda denizcinin de görevi başına dönemediğine dikkat çekildi.Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) verilerine göre dünya çapında koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle gemilerde yaklaşık 200 bin denizci mahsur kaldı. Birleşmiş Milletler’e bağlı örgüt, durumun çok sayıda personel için giderek kötüleştiğini, görev süreleri çoktan dolmasına rağmen dört aydır evlerine dönemeyen mürettabatın kontrat süreleri uzatılarak çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu personelin fiziki olarak bitkin düştüğüne ve psikolojilerinin bozulduğuna dikkat çeken ILO, koşulların gemilerdeki güvenliği de tehlikeye attığını belirtti. Diğer yandan örgüt, tatil için memleketlerine giden denizcilerin de pandemi koşulları nedeniyle görevlerinin başına dönemediğini, bu nedenle önemli bir gelir kaybına uğradığını açıkladı.

"Denizcilere ‘kritik çalışan’ statüsü tanınsın"

ILO, denizlerdeki bu alarm verici duruma dikkat çekmek için bir çağrıda bulundu. Hükümetlere, göç ve denizcilik daireleri ile sağlık birimlerine yapılan çağrıda, ILO Genel Direktörü Guy Ryder'ın "Denizcilerin hassas işlerini koruma altına almak, deniz kazalarının ve çevresel felaketlerin önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekiyor. Hükümetlere, işbirliği içinde mürettebat değişikliklerini güvenli bir biçimde gerçekleştirmeye yönelik çalışmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.