"Bir mesleki eğitim merkezindeyiz. Burası, 4 yıllık meslek eğitimi veren, sonunda mezunlarına ustalık sertifikası veren bir okul. Biz buradaki saha danışmanımız aracılığıyla, ortaokulu tamamlamış olan Suriyeli gençleri ve Türk gençleri, bu okullar aracılığıyla mesleki eğitime katıyoruz. Bu okulda 94 Suriyeli öğrencimiz ve bini aşkın Türk öğrencimiz eğitim görüyor. Bu eğitimin haftada bir günü teorik, 4 günü de okulların eşleştirdiği işletmelerde pratik olarak veriliyor. Dolayısıyla iş başında eğitim yönü kuvvetli olan bir eğitim modeli uyguluyoruz. Suriye'de eğitimini yarıda bırakmış çok gencimiz var. Bu gençleri sosyal yardım bağımlısı olmadan, insan onuruna yakışır işlerde ve mesleki becerilerini tam anlamıyla kazanmış olarak işgücü piyasasına dahil etmek için bu okulları etkili bir kanal olarak görüyoruz."

Konya'da eğitimi tamamlayanların geldiği aşamayı göreceklerini vurgulayan Atış, "Biz girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla tamamlayarak iyi bir iş planıyla gelenlere finansal destek veriyoruz. Aynı zamanda işlerini belli bir aşamaya getirene kadar da mentorluk desteği veriyoruz. Kimse sosyal yardım bağımlısı olmasın, kimse birilerinin onlara iş vermesini beklemesin, bu ülkedeki kuralları, evrensel haklarını, mevzuatın onlara verdiği hakları bilerek, bu ülkede işveren de olabilsinler diye ulusal çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.