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ILO ekipleri "Hayata Fırsat" için sahada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü ekipleri, ülke genelinde 9 ilde yürüttükleri, "Hayata Fırsat" projesi kapsamında Konya'da saha çalışması yaptı, katılımcıların geldiği aşamayı değerlendirdi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) temsilcileri, 9 ilde yürüttükleri, "Hayata Fırsat" projesi kapsamında Konya'da saha çalışması yaptı.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Konya'ya gelen ILO temsilcileri, Selçuklu 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi'nde, merkez müdürü Hasan Hüseyin Sürücü ve projenin eğitim koordinatörü Mehmet Erdağ'dan bilgi aldı.

Projenin İstihdam ve Beceri Geliştirme Uzmanı Nuran Torun Atış, "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi"nin Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay'da yürütüldüğünü bildirdi.

Atış, proje kapsamında verdikleri teorik ve pratik eğitimlerle geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi konumundaki Türk vatandaşlarını ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konya'ya, proje kapsamında mesleki eğitim, çıraklık eğitimi ve girişimcilik eğitimi çalışmalarının ürünlerini, geldiği aşamayı görmek için geldiklerini ifade eden Atış, şöyle devam etti:

"Bir mesleki eğitim merkezindeyiz. Burası, 4 yıllık meslek eğitimi veren, sonunda mezunlarına ustalık sertifikası veren bir okul. Biz buradaki saha danışmanımız aracılığıyla, ortaokulu tamamlamış olan Suriyeli gençleri ve Türk gençleri, bu okullar aracılığıyla mesleki eğitime katıyoruz. Bu okulda 94 Suriyeli öğrencimiz ve bini aşkın Türk öğrencimiz eğitim görüyor. Bu eğitimin haftada bir günü teorik, 4 günü de okulların eşleştirdiği işletmelerde pratik olarak veriliyor. Dolayısıyla iş başında eğitim yönü kuvvetli olan bir eğitim modeli uyguluyoruz. Suriye'de eğitimini yarıda bırakmış çok gencimiz var. Bu gençleri sosyal yardım bağımlısı olmadan, insan onuruna yakışır işlerde ve mesleki becerilerini tam anlamıyla kazanmış olarak işgücü piyasasına dahil etmek için bu okulları etkili bir kanal olarak görüyoruz."

Konya'da eğitimi tamamlayanların geldiği aşamayı göreceklerini vurgulayan Atış, "Biz girişimcilik eğitimlerimizi başarıyla tamamlayarak iyi bir iş planıyla gelenlere finansal destek veriyoruz. Aynı zamanda işlerini belli bir aşamaya getirene kadar da mentorluk desteği veriyoruz. Kimse sosyal yardım bağımlısı olmasın, kimse birilerinin onlara iş vermesini beklemesin, bu ülkedeki kuralları, evrensel haklarını, mevzuatın onlara verdiği hakları bilerek, bu ülkede işveren de olabilsinler diye ulusal çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekipler, meslek eğitim merkezinin ardından, proje kapsamında eğitim gören, çeşitli işletmelerde çırak olarak yetiştirilen katılımcıları iş yerlerinde ziyaret etti.

Bir kadın kuaförüne giden ILO ekipleri, burada çırak olarak yetişen, proje katılımcısı 17 yaşındaki Sude Albayrak ile görüştü.

Sude Albayrak, proje temsilcilerine teşekkür ederek, "Proje kapsamında bir yıldır çıraklık eğitimi alıyorum. 4 yılı tamamladığımda daha iyi yerlere gelmeyi, kendi iş yerimi açmayı hayal ediyorum. Bize bu imkanları sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Konya'da kuaförlük yapan Yavuz Aydın da kuaförlük mesleğinde hem pratik hem teorik eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Aydın, "Projenin çok faydalı olduğunu, kuaförlük ve bu tür beceri gerektiren mesleklere eleman yetiştirmek için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)

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