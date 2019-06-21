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ILO iş yerinde şiddet ve tacize karşı sözleşmeyi kabul etti

21.06.2019 20:41 | Son Güncelleme

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün hazırladığı iş yerinde cinsel şiddet ve tacize karşı ilk küresel sözleşme kabul edildi.

ILO iş yerinde şiddet ve tacize karşı sözleşmeyi kabul etti

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma hayatında şiddet ve tacizi engellemeyi amaçlayan ilk küresel sözleşmeyi bugün kabul etti. Sözleşmenin hazırlanmasında kadınların sosyal medyada cinsel tacize karşı başlattığı #MeToo (Ben de) kampanyasının önemli rolü oldu.

ILO’nun İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Yıllık Çalışma Konferansı’nın son gününde kabul edilen sözleşme için oturum başkanı Jean-Jacques Elmiger "tarihi bir an" ifadesini kullandı. 10 Haziran'da başlayan konferansta ILO, dünyadaki iş standartlarını belirlemek ve daha iyi bir iş ortamı yaratabilmek için 187 ülkeden hükümetlerin yanı sıra işverenleri ve işçi örgütlerini bir araya getirdi.

İşyerinde özellikle kadınların cinsel taciz ve saldırı mağduru olduğunu vurgulayan ILO Genel Direktörü Guy Ryder "Bu adımın atılmasının zamanı gelmişti. (Sözleşme) Dünya'nın dört bir yanında iş yerinde çalışan insanlar açısından büyük bir fark yaratacak" dedi. Sözleşmedeki standartlar, herkesin şiddet ve tacizden arındırılmış bir çalışma hayatı hakkına sahip olmasını amaçlıyor.

Çalışanları iş yerinde şiddet ve tacize karşı korumayı hedefleyen sözleşmede, aktivistlerin tüm çabalarına rağmen LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender) bireylere özel atıfta bulunulmadı. Konunun devletler arasında oldukça tartışmalı olduğuna işaret eden Ryder geniş çaplı bir uzlaşma sağlanabilmesi amacıyla "tehlike altındaki gruplar" ifadesinin tercih edildiğini belirtti.

Sözleşme uyarınca hem özel sektör, hem kamu çalışanları şiddet ve tacize karşı koruma altına alınacak. Çalışanlar ayrıca, iş yeri ve ev arasındaki yolculukları sırasında da yine sözleşme uyarınca koruma altında olacak.

Üye devletler tarafından imzalanan sözleşmenin ulusal düzlemde bağlayıcı olabilmesi için ilgili devletler tarafından onaylanması gerekiyor.

rtr/AFP/dpa/MY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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