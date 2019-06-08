Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı, "işin geleceği" gündemiyle toplanacak.

ILO'nun İsviçre'nin Cenevre şehrindeki merkezinde bu yıl 10-21 Haziran'da yapılacak konferansa, ILO'ya üye 187 ülkeden 5 bin 700'den fazla işçi, işveren ve hükümet delegesi katılacak.

Çalışma hayatıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin yapıldığı ve ülkeler tarafından onaylanmış sözleşmelerin ihlallerinin görüşüldüğü konferansta, herkes için iyi ve sürdürülebilir iş olanakları sağlamak hedefiyle işin geleceği gündem olacak.

Konferans kapsamında, 100. Yıl Belgesi Hazırlık Komitesi, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Belirleme Komitesi, Finans Komitesi ve Standartların Uygulanması Komitesi oluşturulacak.

ILO'nun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olacak konferansa, dünyanın dört bir yanından çok sayıda devlet başkanının da katılması bekleniyor.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın temsil edeceği konferansa, hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan delegesi olarak Türk-İş işveren delegesi olarak ise TİSK katılacak.

