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ILO: Pandemide pek çok kişi mesleğini terk ediyor

17.01.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ILO, insanların pandemi döneminde bazı mesleklerden uzaklaştıkları ve yeni arayışlara yöneldikleri tespitinde bulundu.

ILO: Pandemide pek çok kişi mesleğini terk ediyor

Buna göre yeme-içme, perakendecilik ve hemşirelik en çok etkilenen alanlar.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), pandemi döneminde pek çok kişinin çalıştığı alanı terk ederek önceliğini yeniden belirlediği tespitinde bulundu. ILO Genel Direktörü Guy Ryder, yeme-içme, perakendecilik ve hemşirelik gibi bazı sektörlerde iş gücü bulmanın giderek zorlaştığını kaydetti.

Ryder, insanların yaptıkları işin beklentilerini karşılamadığının ya da arzu ettikleri şekilde kabul görmediğinin farkına vardığını belirterek "Bu ve diğer nedenlerle pek çok kişi aktif bir şekilde iş aramayı bıraktı. Bundan dolayı gerçek işsiz sayısı resmi istatistiklerde gösterilenlerden çok daha yüksek" diye konuştu.

Dünya çapında 207 milyon işsiz

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşun 2022 yılı istihdam eğilimleri raporuna göre dünya çapında işsiz sayısının 207 milyon kişi olması bekleniyor. Raporda dünya çapında işsiz sayısının pandemi öncesi 2019 yılında 189 milyon olduğuna dikkat çekildi. İşsiz sayısı korona krizinin hakim olduğu 2020'de 224 milyon, 2021'de de 214 milyon kişi olarak kaydedilmişti.

Küresel istihdam piyasalarında toparlanmanın beklenenden çok daha yavaş gerçekleştiğini belirten ILO Genel Direktörü, dünya çapında işsiz sayısının en az 2023 yılına kadar pandemi öncesi seviyelere düşmeyeceği tahminini dile getirdi. Ryder, bu durumda daha hızlı bulaşan Delta ve Omicron varyantları ile pandeminin seyriyle ilgili belirsizliklerin rol oynadığını kaydetti.

ILO hesaplamalarına göre 2019 sonu ile karşılaştırıldığında 2022 yılında 52 milyon tam zamanlı işe denk gelen çalışma saati açığı olacak. Haftada 48 saatlik çalışma, tam zamanlı çalışma olarak hesaplanıyor.

dpa / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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