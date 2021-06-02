ILO: Salgın 108 milyon çalışanı yoksullaştırdı

Birleşmiş Milletler'e bağlı (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), koronavirüs salgını yüzünden dünya çapında 100 milyondan fazla çalışanın yoksulluğa sürüklendiğini bildirdi. ILO'nun dünyada istihdamı mercek altına aldığı raporuna göre bunun başlıca nedeni pandemi yüzünden çalışma saatlerinin azalması ve nitelikli işlerin kaybolması. İş gücü piyasasında salgın nedeniyle yaşanan krizinin henüz sona ermekten uzak olduğunu bildiren ILO, istihdam oranının salgın öncesi döneme en erken 2023'te ulaşabileceğinin altını çizdi.

"Covid sadece sağlık krizi olmadı"

ILO'nun her yıl hazırladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm adını taşıyan rapor, istihdam açığının bu yılının sonunda 75 milyona yükseleceğini, 2022 yılında ise 23 milyona gerileyeceğini öngörüyor.

ILO Başkanı Guy Ryder, gazetecilere yaptığı açıklamada "Covid-19 sadece bir halk sağlığı krizi olmadı, aynı zamanda istihdam ve insani kriz oldu" dedi.

Ryder, düzgün işler yaratmak, toplumun en kırılgan kesimlerini korumak ve pandeminin sert şekilde vurduğu sektörleri desteklemek için kararlı bir şekilde çaba gösterilmezse krizin etkilerinin yıllarca süreceği uyarısında bulundu.