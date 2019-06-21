ILO şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik sözleşmeyi kabul etti

CENEVRE (AA) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), çalışma hayatında kadınların şiddet ve tacizden korunmasını içeren küresel sözleşmeyi kabul etti. Bunda kadınların sosyal medyada başlattığı #MeToo (Ben de) kampanyasının da önemli rolü oldu.

ILO'nun 108'inci Uluslararası Çalışma Konferansı'nın son gününde "çalışma hayatında şiddet ve taciz" konusu ele alındı.

10 Haziran'da başlayan konferansta ILO, dünyadaki iş standartlarını belirlemek ve "daha iyi bir iş" için hükümetleri, işverenleri ve işçi örgütlerini bir araya getirdi.

Konferans kapsamında, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize İlişkin Standart Belirleme Komitesi oluşturuldu. Komitenin çalışmalarıyla son halini alan, çalışma hayatında kadınların şiddet ve tacizden korunmasını içeren küresel sözleşme bugün oylamaya sunuldu.

- Türkiye "evet" oyu kullandı

Oylama öncesi ABD lehte oy kullanacağını açıklarken, Rusya çekimser kalacağını duyurdu.

Yapılan oylamada, Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi'ne delegelerden 439'u "evet", 7'si "hayır" oyu verip 30'u "çekimser" kalırken, sözleşmeye yönelik tavsiye kararına ise 397'si "evet", 12'si "hayır" oyu verdi ve 44'ü ise "çekimser" kaldı.