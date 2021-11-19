ILO'dan Katar'a işçi ölümleri eleştirisi

ILO ülkede özellikle inşaat sektöründe ölümlerin yoğun olduğunu belirtiyor.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Katar'ın, sağlıklı işçiler de dahil olmak üzere açıklanamayan işçi ölümlerini yeterince soruşturmadığını ve bildirmediğini açıkladı.

Yabancıların nüfusun büyük bir bölümünü oluşturduğu Katar, 2022'de ülkede düzenlenmesi planlanan FIFA Dünya Kupası için yıllardır kapsamlı inşaat projeleri yürütüyor.

ILO, hükümete bağlı travma merkezlerinde 2020 yılında 50 işçi ölümünün ve 500 ciddi yaralanma vakasının kayda geçtiğini belirtti.

ILO'nun raporunda "özellikle inşaat sektöründe çalışan Bangladeşli, Hindistanlı ve Nepalli göçmen işçiler bundan etkilendi. Yüksekten düşme, trafik kazaları ve inşaat alanlarında ağır objelerin düşmesi sonucu ciddi yaralanmalar meydana geldi" denildi.

ILO, Katar'ın, sağlıklı işçilerin açıklanamayan ölümleri ve sıcağa bağlı ölümler de dahil olmak üzere, bütün işçi ölümlerini sınıflandırmamasından ötürü bu rakamın çok daha yüksek olabileceğini belirtti.

ILO Katar ofisi Başkanı Max Tuñón, bu yaralanmaların daha iyi araştırılması ve verilerdeki bu açığın giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Katar Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ILO'nun tavsiyelerinin değerlendirildiği belirtilerek "Başka hiçbir ülke bu kadar kısa sürede işgücü reformunda bu kadar ilerlemedi, ancak yapılacak daha çok iş olduğunu kabul ediyoruz" denildi.

Af Örgütü de eleştirdi

Ağustos ayında Uluslararası Af Örgütü de Katar'ı açıklanamayan binlerce ölümü soruşturmamakla eleştirmişti.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi Şubat ayındaki bir haberinde Katar'da 2010 yılından bu yana 6 bin 500 Güney Asyalı göçmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ILO yetkilisi Tuñón, Guardian'ın haberinde göçmen toplumundaki toplam ölüm rakamının verildiğini not ederek Katar'ın iş kazası ölümlerini ayrıca kaydetmediğini belirtti.

Katar son yıllarda çalışma hayatında işçilerin sıcaktan korunması ve asgari ücretin artırılması gibi bazı reformları devreye soktu.

Reuters/SSB, AÜ

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