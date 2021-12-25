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İltica başvurularında en çok tercih edilen ülke Almanya

25.12.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eurostat verilerine göre, 2021'in ilk dokuz ayında AB genelinde iltica başvurularında en çok tercih edilen ülke Almanya oldu.

İltica başvurularında en çok tercih edilen ülke Almanya

Almanya'ya iltica başvuruları yüzde 33 artarak, 100 bin 240 olarak kaydedildi.Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan sığınma başvurularında 2021'in ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artış kaydedildi. Eurostat'ın ön raporuna göre, Ocak ayı başından Eylül ayı sonuna kadar 355 bin 955 göçmen iltica başvurusunda bulundu.

Rapora göre, iltica başvurularında tercih edilen ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'da yılın ilk dokuz ayında iltica başvuruları ikiye katlanarak yüzde 33 arttı ve 100 bin 240 olarak kaydedildi. İlk kez iltica başvurusunda bulunanların yüzde 28,4'ü Almanya'yı tercih etti. Geçen yılın aynı döneminde ise Almanya'yı tercih edenlerin oranı yüzde 24,3 olarak belirlenmişti.

İltica başvurusunda bulunanların tercih ettiği ikinci ülke ise Fransa oldu. Başvuruların yüzde 20'sini oluşturan 73 bin 255'i Fransa'ya yapıldı. Fransa'yı yüzde 11 ile İspanya ve yüzde 8 ile İtalya takip etti.

Böylelikle 27 AB ülkesine yapılan iltica başvurularının üçte ikisi nüfusu yoğun bu dört ülkede gerçekleşti.

En az iltica başvurusu yapılan ülke ise Macaristan oldu. Sağ popülist Viktor Orban hükümetinin iktidarda olduğu ülkede, Eurostat verilerine göre yılın ilk üç çeyreğinde sadece 30 iltica başvurusu yapıldı.

Afganistan ve Suriye'den gelenler ilk sıralarda

Eurostat verilerine göre, iltica başvurusunda bulunanların üçte birini Afganistan ve Suriye'den gelenler oluşturuyor. Bu iki ülkeyi Pakistan ve Irak'tan gelenler takip ediyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen yıl Avrupa genelinde sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin sayısında düşüş kaydedilmişti. Almanya'ya sığınmak isteyenlerin oranı yüzde 28 düşerken, AB genelinde bu oran yüzde 31 azalmıştı. 2019 yılında ise 612 bin göçmen AB ülkelerin iltica için başvuruda bulunmuştu.

AFP /JD, ETO

© Deutsche Welle Türkçe

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