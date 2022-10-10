HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İltihabı kökten kurutur! Ağrı kesici kullanımını unutturacak mucizevi gıda

İltihabı kökten kurutur! Ağrı kesici kullanımını unutturacak mucizevi gıda

10.10.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta oluşan iltihaplar dayanılmaz ağrılara yol açmaktadır. Bu ağrıları geçirmek için çeşitli ağrı kesici ilaçlar kullanılsa da ilaç kullanmak istemeyen kişiler doğal çözüm yolları aramaktadır. Yapılan araştırmalar mucizevi besinin ağrı kesici kullanma ihtiyacınızı azaltacağını buldu.

İltihabı kökten kurutur! Ağrı kesici kullanımını unutturacak mucizevi gıda

Vücutta yaşanan ağrılar yaşam kalitesini düşürerek temel ihtiyaçlarımızı yaparken bile zorlanmamıza neden olmaktadır. Ağrıları geçirmek için ağrı kesiciler etkili çözüm olsa da ağrı kesici yerine geçebilen besinler de vardır. Tüketimi oldukça zehirleyici olabilen acı kavun yapılan araştırmalara göre en doğal ağrı kesicilerden biri olarak görülüyor. Acı kabak olarak da bilinen acı kavun, birçok Asya mutfağında temel olan tropik bir meyvedir. Adından da anlaşılacağı gibi, acı kavun belirgin keskin bir tada sahiptir. Ağrılar için oldukça etkili çözümler sunan acı kavunu tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir. Kabuğu ve çekirdekleri çok zehirlidir. Olgunlaşmadan, daha yeşilken kullanılırsa zehirleyebilir, ishal eder ve kusturur.

DAYANILMAZ AĞRILAR İÇİN AĞRI KESİCİYE İHTİYAÇ DUYMAMAYA BAŞLADILAR

Ekran görüntüsü 2022-10-10 074049

Klinik Uygulamada Tamamlayıcı Tedaviler'de yayınlanan bir araştırma , besinin osteoartritli hastalar için "ağrıyı azaltmak ve semptomları iyileştirmek için güvenli bir alternatif sunduğunu" öne sürdü. Araştırmacılar, üç ay boyunca dizlerinde osteoartriti olan otuz sekiz kişiye acı kavun takviyesi verdi. Takviyeler günde üç kez alındı ve 500 miligram acı kavun içeriyordu. Akademisyenler, acı kavun verilen kişilerin daha az diz ağrısı yaşadıklarını ve dayanılmaz ağrılarla baş etmek için çok fazla “kurtarıcı” ağrı kesiciye ihtiyaç duymadıklarını kaydetti.

İLTİHABI AZALTIYOR

Ekran görüntüsü 2022-10-10 153559

Acı kavun, fitokimyasallar olarak bilinen ve kemiklerde ve eklemlerdeki iltihabı azaltabilen maddeler içerdiği bilinmektedir. Önceki çalışmalar, acı kavunun vücudun bağışıklık tepkisini düzenleyebileceğini göstermiştir. Artrit Vakfı'na (AF) göre, bağışıklık tepkisi "bozulduğunda" sağlıklı dokulara saldırabilir - bu da artrite neden olabilir.

ACI KAVUNUN FAYDALARI

Yeni Proje - 2022-10-10T153737.467

  • Beslenme uzmanları tarafından ''en doğal ağrı kesicilerden biri' olarak tanımlanan acı kavun migren ağrılarını da azaltıyor.
  • Beyin damarlarındaki tıkanıklığı açan acı kavun gerilim tipi baş ağrılarını dindirir.
  • Saç dökülmelerinin önüne geçer. Saçkıran ve Alopesi Areata hastalıklarına da iyi gelir.
  • Bu meyvenin suyu gibi kökü de şifalıdır. Kanın aktığı yere acı kavun kökü konarak kanama kısa sürede durdurulabilir.
  • Kulak çınlamasını ve ağrısını geçirmek için acı kavun suyu ile zeytinyağı kaynatılmalıdır.
  • Karbonat ya da sirke ile karıştırılan acı kavun suyu gargara yapıldığında diş etlerindeki kanamayı durdurur.
  • Acı kavunun iyi geldiği hastalıklardan bir diğeri de hemoroiddir.
  • Sallanan dişlerin çok daha kolay çekilmesini sağlar.
  • Yaşlılığa ve kiloya bağlı nedenlerle ortaya çıkan eklem ağrılarını dindirmek için acı kavun suyu ağrıyan yerlere sürülebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes kokar ama bu farklı! Ölümcül hastalıkların belirtisiHerkes kokar ama bu farklı! Ölümcül hastalıkların belirtisi
Platonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktıPlatonik aşık vahşeti! Annesi reddedince, kızını öldürüp yaktı
İki günlük bebeğini bahçeye gömmüştü! İfadesi ortaya çıktıİki günlük bebeğini bahçeye gömmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Ağrı kudret narı ağrı kesici faydaları iltihap kudret narı faydaları acı kavun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Rusya’dan şoke eden ‘Bayraktar’ casusluğu! Büyük tuzak böyle engellendi…

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

Putin'den savaşın seyrini değiştirecek hata!

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İsmail Küçükkaya: Formül şekilleniyor

İlginizi Çekebilir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.