İltihabı kökten kurutur! Ağrı kesici kullanımını unutturacak mucizevi gıda

Vücutta yaşanan ağrılar yaşam kalitesini düşürerek temel ihtiyaçlarımızı yaparken bile zorlanmamıza neden olmaktadır. Ağrıları geçirmek için ağrı kesiciler etkili çözüm olsa da ağrı kesici yerine geçebilen besinler de vardır. Tüketimi oldukça zehirleyici olabilen acı kavun yapılan araştırmalara göre en doğal ağrı kesicilerden biri olarak görülüyor. Acı kabak olarak da bilinen acı kavun, birçok Asya mutfağında temel olan tropik bir meyvedir. Adından da anlaşılacağı gibi, acı kavun belirgin keskin bir tada sahiptir. Ağrılar için oldukça etkili çözümler sunan acı kavunu tüketmeden önce doktora danışmanız gerekmektedir. Kabuğu ve çekirdekleri çok zehirlidir. Olgunlaşmadan, daha yeşilken kullanılırsa zehirleyebilir, ishal eder ve kusturur.

DAYANILMAZ AĞRILAR İÇİN AĞRI KESİCİYE İHTİYAÇ DUYMAMAYA BAŞLADILAR

Klinik Uygulamada Tamamlayıcı Tedaviler'de yayınlanan bir araştırma , besinin osteoartritli hastalar için "ağrıyı azaltmak ve semptomları iyileştirmek için güvenli bir alternatif sunduğunu" öne sürdü. Araştırmacılar, üç ay boyunca dizlerinde osteoartriti olan otuz sekiz kişiye acı kavun takviyesi verdi. Takviyeler günde üç kez alındı ve 500 miligram acı kavun içeriyordu. Akademisyenler, acı kavun verilen kişilerin daha az diz ağrısı yaşadıklarını ve dayanılmaz ağrılarla baş etmek için çok fazla “kurtarıcı” ağrı kesiciye ihtiyaç duymadıklarını kaydetti.

İLTİHABI AZALTIYOR

Acı kavun, fitokimyasallar olarak bilinen ve kemiklerde ve eklemlerdeki iltihabı azaltabilen maddeler içerdiği bilinmektedir. Önceki çalışmalar, acı kavunun vücudun bağışıklık tepkisini düzenleyebileceğini göstermiştir. Artrit Vakfı'na (AF) göre, bağışıklık tepkisi "bozulduğunda" sağlıklı dokulara saldırabilir - bu da artrite neden olabilir.

ACI KAVUNUN FAYDALARI