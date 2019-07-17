İltihaplı eklem romatizması: Romatoid artrit

Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, romatoid artrit hastalığının en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu, ayrıca kronik bir hastalık olduğunu belirtti.

Romatoid artritin en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Dr. Hülya Vahedi, hastalığın hayat boyu devam edebildiğini belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi, “Romatoid artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında romatoid artrit görülme olasılığı normale göre iki veya on katı daha fazladır. Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu porphyromonas gingivalis isimli bakterinin romatoid artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” dedi.

Kadınlarda daha sık görülmekte

Romatoid artrit hastalığının yaklaşık yüzde 0,5 veya yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Dr. Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Hastalığın en sık 25 ile 55 yaşları arasında başladığını ifade eden Dr. Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü belirtti. Aynı zamanda romatoid artrit sistemik bir hastalık olduğu için eklemlerin dışında cilt altı nodülleri, akciğer, kalp ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebildiğini belirtti.