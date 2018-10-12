İltihaplı eklem romatizması yani artrit nedir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nasıl olur? İltihaplı eklem romatizması ilaçları tedaviyi hızlandırıyor

Romatoid artrit (RA), halk arasında bilinen adıyla “iltihaplı eklem romatizması” genellikle; eller ve ayaklar dahil olmak üzere birçok eklemde ağrı, şişlik ve çoğunlukla yarım saati geçen sabah katılığı veya tutukluğu ile karakterize kronik romatizmal bir hastalıktır. Dünya çapında RA, ırka veya menşe ülkeye bakılmaksızın popülasyonun yaklaşık yüzde 1'inde gelişmekte ve kadınları, erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha fazla etkilemektedir.

“Romatoid artrit, ömür boyu sürebilen; ancak erken tanı ve tedavi ile hastalığın uzun süreli sessiz bir döneme sokulabileceği ve ileriki yıllarda sakatlıkların önlenebileceği bir hastalıktır” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, açıkladı.

ARTRİTTE ATEŞ, HALSİZLİK VE KİLO KAYBI ERKEN DÖNEM BELİRTİLERİ!



Anormal genetik zeminde uygunsuz çalışan bağışıklık sistemi, eklemlere ve bağ dokularına zarar verir. Dolayısıyla, bu hastalık erken dönemde saptanıp hastalara uygun tedavi verilmez ise genellikle eklemlerde şekil bozukluklarına ve iç organlarda tahribata yol açabilir. Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi yapısal belirtiler hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilir. Diğer yaygın belirtileri ise; eklemlerde ağrı, şişlik, el bilek ve parmak eklemlerinde iltihap ve çoğunlukla yarım saati geçen sabah katılığı veya tutukluğudur. Belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.