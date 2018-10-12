İltihaplı eklem romatizması yani artrit nedir? İltihaplı eklem romatizması tedavisi nasıl olur? İltihaplı eklem romatizması ilaçları tedaviyi hızlandırıyor

Romatoid artrit (RA), halk arasında bilinen adıyla “iltihaplı eklem romatizması” genellikle; eller ve ayaklar dahil olmak üzere birçok eklemde ağrı, şişlik ve çoğunlukla yarım saati geçen sabah katılığı veya tutukluğu ile karakterize kronik romatizmal bir hastalıktır. Dünya çapında RA, ırka veya menşe ülkeye bakılmaksızın popülasyonun yaklaşık yüzde 1'inde gelişmekte ve kadınları, erkeklere oranla 2 ila 3 kat daha fazla etkilemektedir.
“Romatoid artrit, ömür boyu sürebilen; ancak erken tanı ve tedavi ile hastalığın uzun süreli sessiz bir döneme sokulabileceği ve ileriki yıllarda sakatlıkların önlenebileceği bir hastalıktır” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, açıkladı.
ARTRİTTE ATEŞ, HALSİZLİK VE KİLO KAYBI ERKEN DÖNEM BELİRTİLERİ!
Anormal genetik zeminde uygunsuz çalışan bağışıklık sistemi, eklemlere ve bağ dokularına zarar verir. Dolayısıyla, bu hastalık erken dönemde saptanıp hastalara uygun tedavi verilmez ise genellikle eklemlerde şekil bozukluklarına ve iç organlarda tahribata yol açabilir. Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve iştahsızlık gibi yapısal belirtiler hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilir. Diğer yaygın belirtileri ise; eklemlerde ağrı, şişlik, el bilek ve parmak eklemlerinde iltihap ve çoğunlukla yarım saati geçen sabah katılığı veya tutukluğudur. Belirtiler, kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir.
ARTRİTTE BU MADDELERE DİKKAT EDİN!
STRESİNİZİ AZALTIN
Stres, her hastalıkta olduğu gibi romatoid artrit hastaları için de bir risk faktörüdür. Hastalarda var olan ağrının şiddeti, stres sebebiyle artabilir. Stres ile başa çıkmak için kişinin istirahat etmesi, sevdiği şeyleri yapması ve sağlıklı beslenmesi oldukça önemlidir.
ARTRİTİ SİGARA TETİKLİYOR
Sigara alışkanlığı romatoid artriti tetikleyen bir faktör olduğu gibi, kalp-damar hastalıkları riskini romatizma ile birlikte ciddi olarak arttırır.
AĞIZ HİJYENİ ÖNEMLİ YER TUTUYOR
Yapılan bazı klinik çalışmalarda ağız florasındaki bazı bakterilerin yol açtığı diş eti enfeksiyonlarının, iltihaplı eklem romatizmasını tetiklediği bildirilmiştir. Dolayısıyla ağız-diş bakımı, hastalık alevlenmelerinin önlenmesinde önemlidir.
ARTRİT TANISI NASIL KONULUR?
Tanı esas olarak; hastalardan alınan tıbbi öykü, romatoloji hekimi tarafından yapılan fizik muayene ile konulur. RA tanısını desteklemek; eklem ve iç organ hasarlarını tespit etmek için birtakım kan testleri ile birlikte görüntüleme tetkikleri istenilir.
ARTRİT TEDAVİSİNDE GEÇ KALMAYIN!
Tedavi, fizik tedavi egzersizlerini, çeşitli ilaçları (farklı tür ağrı kesiciler, kortizon türevleri, hastalık-değiştirici antiromatizmal ilaçlar) ve biyolojik ilaçları içerir. Eklemlerde ciddi sakatlık-şekil bozuklukları gelişmişse ortopedi uzmanları tarafından yapılan cerrahi operasyonlar gerekli olabilir.
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