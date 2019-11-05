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İmal ettikleri silahları suç örgütlerine satan şebekeye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli'de atölye kurarak imal ettikleri silahları suç örgütlerine sattıkları belirlenen gruba yönelik operasyon düzenledi - Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli 4 ilde, imal ettikleri silahları suç örgütlerine sattıkları belirlenen gruba yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli'de yasa dışı atölye kurup imal ettikleri silahları, suç örgütlerine sattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı.

Yaklaşık 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 10 zanlı gözaltına alınırken, bir kalaşnikof tüfek, 20 tabanca, çeşitli çap ve markada bin 700 mermi ve çok sayıda silah parçası ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon suç örgütü şebeke

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