İmalat devinin sahibi Tayvan'da liderlik yarışı için ön seçime katılacak

Çok sayıda teknoloji şirketi için büyük ölçekli üretim yapan elektronik imalat şirketi Hon Hai/Foxconn Grubunun sahibi Tayvanlı iş adamı Terry Gou, gelecek yıl yapılacak liderlik yarışına katılmak için ön seçime gireceğini açıkladı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Gou, Tayvan'da 2020'de yapılacak liderlik yarışında Milliyetçi Partinin (Komintag) adaylarının belirleneceği ön seçme katılacağını, ön seçimi kazanamaması halinde seçilen adayı destekleyeceğini belirtti.

Gou, partiye, adil, şeffaf ve herkese açık bir ön seçim süreci için çağrı yaptı ancak Gou'nun başkan adaylığının parti üyeliğindeki sorun nedeniyle sıkıntı olabileceği ifade edildi. Gou'nun 1970 yılında partiye üye olduğu ancak 2000'deki tüzük değişikliğinin ardından üyeliğini yenilemediği, ön seçime katılmak için en az 4 ay önceden partiye üye olmak şart olduğu için adaylığının seçim takvimine yetişemeyebileceği kaydedildi.

- "Original tasarım imalatçısı"

Gou'nun Hon Hai/Foxconn Grubu dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.