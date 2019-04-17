HABER

İmalat devinin sahibi Tayvan'da liderlik yarışı için ön seçime katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:48 | Son Güncelleme

İmalat devinin sahibi Tayvan'da liderlik yarışı için ön seçime katılacak

Çok sayıda teknoloji şirketi için büyük ölçekli üretim yapan elektronik imalat şirketi Hon Hai/Foxconn Grubunun sahibi Tayvanlı iş adamı Terry Gou, gelecek yıl yapılacak liderlik yarışına katılmak için ön seçime gireceğini açıkladı.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, Gou, Tayvan'da 2020'de yapılacak liderlik yarışında Milliyetçi Partinin (Komintag) adaylarının belirleneceği ön seçme katılacağını, ön seçimi kazanamaması halinde seçilen adayı destekleyeceğini belirtti.

Gou, partiye, adil, şeffaf ve herkese açık bir ön seçim süreci için çağrı yaptı ancak Gou'nun başkan adaylığının parti üyeliğindeki sorun nedeniyle sıkıntı olabileceği ifade edildi. Gou'nun 1970 yılında partiye üye olduğu ancak 2000'deki tüzük değişikliğinin ardından üyeliğini yenilemediği, ön seçime katılmak için en az 4 ay önceden partiye üye olmak şart olduğu için adaylığının seçim takvimine yetişemeyebileceği kaydedildi.

- "Original tasarım imalatçısı"

Gou'nun Hon Hai/Foxconn Grubu dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olarak biliniyor. Şirket Apple'ın iPhone ve iPad, Amazon'un Kindle, Sony'nin PlayStation 3 ve Microsoft'un Xbox 360 gibi orijinal tasarım cihazlarının kitlesel imalatını yapıyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912’de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.

Çin'in Birleşmiş Milletler'deki resmi temsilcisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, benimsediği "Tek Çin" ilkesi uyarınca, ada üzerinde herhangi bir kontrolü olmamasına rağmen Tayvan'ı kendi toprağı kabul ediyor. Pekin yönetimi, bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'a askeri müdahalede bulunabileceğini ileri sürüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Büyükşehir’in 2018 yılı faaliyet raporuna onayBüyükşehir’in 2018 yılı faaliyet raporuna onay
AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntülediAA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hon Hai/Foxconn Milliyetçi Parti (Komintag) Tayvan Terry Gou

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

MHP İstanbul ve Maltepe'de seçimlerin iptali için başvurdu

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.