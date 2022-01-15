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“İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”

15.01.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı İngiltere pazarında büyük bir başarı sağlayan Türk ambalaj imalatçıları çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor. İngiltere'deki ithalatçılarsa Türkiye'den son dönemde bu nedenden dolayı bitmiş ürün gelmemesinden şikayetçi

“İmalatçılar Sattıklarını Yerine Koyamamaktan Çekiniyor”

Türkiye’de üretilen ve İngiltere’de yüzde 50’lik bir pazar payını ele geçiren gıda ambalajları, uluslararası ticaret yapanların dikkate değer bir sıkıntısını ortaya çıkardı.

Sadece pizza kutusunda bile Uzakdoğu ve Avrupalı rakiplerine karşı büyük bir başarı sağlayan Türk imalatçılar çalkantılı döviz ortamında ayakta kalmaya çalışıyor.

Üretilen oluklu mukavva ürünlerinin İngiltere’deki temsilcilerinden Semih Türktaş, Londra’nın sanayi ilçelerinden Stevenege’daki depolarında VOA Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Türktaş, Türkiye’de dövizdeki hızlı iniş çıkışlardan dolayı, Türk kağıt üreticilerinin kutu imalatçılarına; onların da kendisi gibi yurt dışındaki tüccarlara bitmiş ürün satmaktan çekindiğini söyledi.

“Nedeni, dövizdeki beklenmedik artışlar”

Semih Türktaş, imalatçının elindeki malı bugün yerine iki hafta sonra satsa, dövizdeki sürekli artıştan dolayı daha çok kar edebileceğini belirtti ve genelinin böyle düşünerek ellerindeki malı satmaktan çekindiğinden yakındı.

Dışardan bakıldığında Türkiye’den dövizle mal almanın daha karlı olduğunu düşünenlerin yanıldığını savunan Türktaş, şimdi normalin de üzerinde yüzde 10-15 daha fazla ödeyerek mal getirdiklerini söyledi.

“İngiltere’de iki pizza kutusu Türkiye’ye 1 TL kazandırıyor”

Pizza kutusu örneğiyle Türkiye’nin karton üretiminde dünyadaki rakipleri arasından kalite ve ucuzluğuyla sıyrıldığını belirten Türktaş, İngiltere’de siparişle yenen her iki pizzanın Türkiye’ye 0,04 sterlin kazandırdığına ve bunun da TL karşılığının 1 liraya yakın olduğuna dikkati çekti.

Dünyadaki ambalaj pazarında Türkiye’nin yeri

Ambalaj pazarı verilerine göre Türkiye’nin yurtdışına ambalaj ürünleri satışından kazancının 2015’de 16 milyar dolardan 2020’de 25 milyar dolara çıktığını ve 2030 öngörüsünün de 30 milyarı geçtiğini belirten Türktaş, Türkiye’nin bu sahadaki yerinin altını çizdi.

Semih Türktaş, Stevenege’daki depolarda Türkiye’de üretilmiş, üzerinde İngiliz markaları basılmış pizza kutuları arasında Türkiye’nin Çin ve İtalya gibi büyük rakiplerini yıllar içinde geride bırakarak İngiltere pazarında yüzde 50’lik bir pay edindiğini anlattı.

Semih Türktaş başta Antalya merkezli ANKUTSAN ve İzmir’den ONURCAN olmak üzere birçok kutu imalatçısından kesintisiz mal tedariki sağlayarak İngiltere pazarındaki yerini garantilemiş durumda.

Türk malının İngiltere’de tutunmasının nedeni Türktaş’a göre, yerli sektör temsilcilerinin doğru yatırımları yapması ve yabancı yatırımcıların duyduğu ilgi.

İşadamı Türktaş, Avusturyalı kutu devi MONDI’nin Tire-KUTSAN’ı satın almasının da dünya pazarındaki dikkatlerin Türkiye’ye çevrilmesinde önemli bir etken olduğunu söyledi.

“ABD’den kağıt geliyor, kutu gidiyor”

Türkiye’de gıdaya temaslı kağıt ambalaj ürünlerinde kullanılan hammaddenin büyük ölçüde ithal edildiğini anlatan Türktaş, ABD’ye giden pizza kutularının büyük kısmının ABD’den gelmiş kağıttan yapıldığını söyledi.

ABD’ye bir konteyner 3-4 bin dolara taşınırken bir anda fiyatların 12-13 bin dolara çıktığı bir döneme girildiğine işaret eden Türktaş, Türk imalatçıların ABD’nin yerli üreticileriyle rekabeti sürdürebildiğine dikkat çekti.

“Döviz yükselirse ihracat artar diyenler, yanılıyor”

Çalkantılı döviz ortamında dış kaynaklı hammaddeye dayalı imalatın zorluklarından bahseden Türktaş, iç piyasada kendini korumaya çalışan yerlilerle ucuza mal kapatmaya çalışan yabancılar arasında kalmaktan şikayetçi.

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