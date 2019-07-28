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İmalatçılardan topladığı 30 kilo altında kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

KONYA'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçısı 15 iş yerinden topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Musa G.

KONYA'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçısı 15 iş yerinden topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Musa G. (38), sevgilisi Ö.Y. (39) ile birlikte İstanbul Beşiktaş'ta polis tarafından yakalandı. Konya'ya getirilen Musa G., gazetecilere, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilo, 30 kilo altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi. Musa G.’nin saklandığı sevgilisinin evinde bulunan bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye el konulduğu belirtildi. Merkez Meram ilçesindeki Sarraflar Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan Musa G., iddiaya göre, iş yerinde indirim çadırı kuracağını ve vatandaşa ucuz altın satacağını söyleyerek, Konya'da ve İstanbul'daki bazı altın toptancılarından ve imalatçılarından altın istedi. 15 iş yerinden yaklaşık 30 kilo altın alan Musa G., 22 Temmuz'da biten indirim çadırını 3 gün daha uzattığını açıkladı. Musa G.'ye altın veren kuyumculardan bazıları 24 Temmuz günü sabah iş yerine geldiğinde dükkanın kapalı olduğunu gördü. Kuyumcular, Musa G.'ye telefonla da ulaşılamayınca, dolandırıldıkları iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kuyumcular, Musa G.'nin 23 Temmuz akşamı saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte iş yerinden çıktığını saptadı.

İSTANBUL'DA SEVGİLİSİNİN EVİNDE YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Musa G.'nin İstanbul'a gittiğini belirledi. Bunun üzerine kurulan özel ekip İstanbul'a gitti. Araştırmasını derinleştiren polis Musa G.'nin sevgilisi Ö.Y.'nin evinde olduğunu tespit etti. Ardından eve operasyon düzenledi. Musa G. ve Ö.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ele geçirilen bir miktar para, bilezik, küpe ve kolyeye el konuldu.

"BOŞALTTIĞIM DÜKKAN KENDİ DÜKKANIM'

Gözaltına alınan Musa G. ve Ö.Y., sorgulanmak üzere Konya'ya getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen Musa G.'nin ilk ifadesinde, kimseden altın toplamadığını, piyasa olan borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp, İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Musa G., kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusu üzerine, "Öyle abarttığımınız gibi 50 kilo, 30 kilo altın yok. Boşalttığım dükkan, kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi. "Altınları alıp gittiğiniz iddia ediliyor?" sorusu üzerine Musa G., "Hayır, öyle bir şey yok" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi
- Sağlık kontrolünden çıkartılması
- Şüpheliye ait kuyumcu dükkanı
(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA DHA)
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