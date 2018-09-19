İmam Abdullah Zaviye ve Minaresi yeni yerine indirildi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Ilısu Barajı göl alanından çıkartılarak Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan İmam Abdullah Zaviye ve Minaresi'nin yeni yerine indirilme çalışması tamamlandı.
Ilısu Barajı HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Türkiye'de geçen yıl ilk defa uygulanan projeyle baraj gölü alanından çıkarılan tarihi eserlerin taşınma çalışmaları devam ediyor.
540 yıllık Zeynel Bey Türbesi ve bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın ardından, İmam Abdullah Zaviye ve Minaresi de iki ayrı bölümde 250 tekerlekli kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmıştı. Zaviye ve minarenin SPMT aracından indirilme işlemi de tamamlandı.
İmam Abdullah Zaviyesi, 100 santimetre genişliğinde 15 metre derinliğinde 30 fore kazık, minare ise 100 santimetre kalınlığında 15 metre derinliğinde 6 fore kazık üzerine C45-55 beton kullanılarak yapılan 55 santimetre kalınlığında radye temeller üzerine indirildi.
Ay sonunda da İmam Abdullah Zaviyesi'nin müştemilat kısmı taşınacak.
-Eserlerin taşınması yıl sonuna kadar tamamlanacak
540 yıllık olması nedeniyle dünya ölçeğinde "bütüncül taşınan en eski tarihi yapı" sayılan Zeynel Bey Türbesi geçen yıl 12 Mayıs'ta, bin 500 ton ağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı ise bu yıl 6 Ağustos'ta aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.
Yıl sonuna kadar Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç Camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.
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