İmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi ilçesi Hasankeyf ilçesindeki Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı'nın ardından İmam Abdullah Zaviyesi de Ilısu Barajı sularının altında kalmaması için yeni yerine taşındı. 1 saat 40 dakikada taşınan türbenin özel araçla geçişi sırasında bazı kadınların duygulanıp, gözyaşı döktüğü görüldü.

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik kent Hasankeyf'te tarihi eserlerden İmam Abdullah Zaviyesi de yeni yerleşim birimi yakınındaki arkeoparka taşındı. Zeynel Bey Kümbeti ve Artuklu Hamamı'nın ardından 12'nci yüzyılda Artuklular tarafından inşa edilen, yıkılmasının ardından Eyyubiler döneminde onarılan İmam Abdullah Zaviyesi de yeni kültür adasına taşındı. Tarihi yapının sabah erken saatlerde özel araçla yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki arkeoparka taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köylüleri duygulu anlar yaşadı. 9 çocuk annesi Selime Tapkan (65), yıllarca komşu oldukları türbenin köylerinden uzaklaşmanın hüznünü yaşadıklarını ifade etti. Gözyaşlarını tutamayan Tapkan, "İmam Abdullah Zaviyesi türbesiyle yıllarca komşuyduk. Çocukluğumuzdan beri hep ziyaretine giderdik. Şimdi de bizden uzaklaştı. Buradan ayrıldı diye üzülüyoruz" dedi. Sabah erken saatlerde türbenin taşınma işlemlerini izleyen Kesmeköprü-3 köyünden İbrahim Tapkan (73) da türbenin geçici sırasında el sallayarak "Nereye gidersen ziyaretine geleceğiz" demesi dikkat çekti.

800 ton ağırlığında olan İmam Abdullah Zaviyesi'nin taşınmasıyla ilgili bilgi veren DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hasankeyf'te üçüncü eserimizi taşıyoruz. İlk Zeynel Bey, ardından Artuklu Hamamı taşıdık, şimdi ise İmam Abdullah Zaviyesi'ni taşıyoruz. İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklular döneminde 12'nci yüzyılda inşa edilmiş bir zaviye. Daha sonra İmam Abdullah'ın kabri esas alınarak, etrafına zaviye tekrar şekillendirilmiş. Ardında da 1478 yılında Akkoyunlar döneminde de bir restorasyon görmüş. Osmanlı döneminde de çeşitli restorasyonlar yapılmış, Kültür Bakanlığınca da güçlendirme yapıldı. Türbenin ağırlığı 800 ton, 256 tekerlekten oluşan modüler taşıyıcı sistemle 2400 metre uzaklıktaki yere yerleşecek. Taşıma işi, gerek koruma kurulu gerek, Kültür ve Turuzm Bakanlığı ve gerekse Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince büyük hassasiyet gösterilerek gerçekleştirildi. Taşınan eserin fiziksel durumu, bugüne kadar taşıdığımız eserler arasında en kötü durumda olandı. Eseri 1 saat 40 dakika da yeni yerine taşıdık. Yeni yerinde bundan sonra yerleştirme yapılacaktır. Çarşamba günü de 13 metre yüksekliğindeki minaresi taşınacak."