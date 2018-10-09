İmam camide 8'i otistik, 4'ü engelli 13 çocuğa gönüllü eğitim veriyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un İlkadım ilçesinde imamlık yapan Cemal Elçioğlu, camide 8'i otistik 4'ü işitme engelli 13 çocuğa gönüllü olarak eğitim veriyor.

Mesleğini 27 yıldır sürdüren, 11 yıldır da Kızılcıkdibi Camisi'nde görevli olan 47 yaşındaki Elçioğlu, engellilerle iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi aldı.

Elçioğlu, Samsun Müftülüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Samsun Otizm ile Yaşam ve Eğitim Derneğinin desteğiyle 2 yıldır camide engelli öğrencilere dini eğitim veriyor.

Cemal Elçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli çocukları kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bugüne kadar engellilere yönelik bu tür çalışma yapmadığı için pişmanlık duyduğunu dile getiren Elçioğlu, "Hem otistik hem işitme engelli öğrencilerim var. Otistik öğrencilerimiz camide bir nevi terapi görüyor. Onları camide mutlu ediyoruz. Burada oynuyor, mikrofonla Kur'an okuyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Samsun Otizm ile Yaşam ve Eğitim Derneğinin talebi üzerine dernekte de otistik çocuklara eğitim vereceğini aktaran Elçioğlu, "Çocuklara haftada 12 saat Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve ahlak eğitimi veriyoruz. Bunların dışında engelli geçlerimizi camiye çekiyoruz. Bir süre önce 6 ay başka bir camiye görevlendirmeyle gittim. İşitme engelli öğrencilerim kendi istekleriyle oraya geldi. Beraber namaz kılıyoruz, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, ders yapıyoruz." ifadelerini kullandı.