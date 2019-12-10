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İmam, çocuklar için atık malzemelerden bisiklet yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:29 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, imam olarak görev yapan Sabri Çakmak'ın (48) hurda malzemelerden yaptığı farklı tasarımlardaki bisikletler, çocukların ilgisini çekiyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde, imam olarak görev yapan Sabri Çakmak'ın (48) hurda malzemelerden yaptığı farklı tasarımlardaki bisikletler, çocukların ilgisini çekiyor. Çakmak, bisikletler sayesinde çocukların camiye olan ilgisini artırdığını söyledi.
Karaman beldesi Temenler Mahalle Camii'nde imamlık yapan Sabri Çakmak, çocukluktan kalma bisiklet tutkusunu görev yaptığı mahallelin çocukları için geliştirmeye çalıştı. İnternetten bisiklet yapım videoları izleyen Çakmak, önce beldedeki hurda ve atık malzemeleri topladı. Ardından cami ve evinin önünde bisikletler yapmaya başlayan Çakmak, kısa sürede kendini geliştirdi. Çakmak'ın tasarladığı iki kişinin sürebildiği dört tekerlekli bisikletler, beldede yoğun ilgi gördü. Bisikletlere binmek isteyen çocuklar, camiye gelmeye başladı.
Yaz mevsiminde çocuklara Kuran kursu eğitimi veren Çakmak, bisikletlere binmelerine de izin verdi. Bu sayede camiye gelen çocuk sayısını arttıran Çakmak, başarı oranında da artış gözledi. Çakmak, iki yılda dört tekerlekli iki pedallı 3, dört tekerlekli ortadan pedallı 1, üç tekerlekli ise 2 bisiklet yaptı. Bisikletlerin bazılarını beldedeki diğer imamlara ve çocuklara hediye etti. Çocukların dikkat dağılımının yetişkinlere göre daha çabuk olduğunu söyleyen Çakmak, bu sayede onların camiye olan ilgisini arttırdığını söyledi. Bisikletlerinin beldede bilinir hale geldiğini anlatan Çakmak, şöyle konuştu
Önce sosyal medyada ve internette bisikletleri inceledim. 'Ben de yapabilirim' dedim. Tamamen hurda malzemelerden bisikletler yaptım. 4 tekerlekli iki pedallı bisiklet yapmayı başardım. Bu bisikletleri camiye gelen çocukların kullanımına sundum. Çocuklar çok mutlu oldu. Bu sayede camiye gelen çocukların sayısı arttı. Öğrenim gören çocukların başarısı arttı. Teneffüslerde bisiklet kullandılar. Tur atarlarken onları durdurur, sure okuturdum. Bu sayede çok güzel başarı sağladılar. En güzel dini bilgileri bu yolla öğretme yoluna gittik. Hala çalışıyorum. Amortisörlü daha gelişmiş bisikletler yapmayı düşünüyorum.
ÇOCUKLAR MUTLU
Mahallede yaşayan çocuklardan Emrekan Temen (12) bisikletlerin beldelerine özel olduğunu söyleyerek, Hocam, kendi imkanlarıyla yapmış. Biz de yazın bisikletlere bindik. Halen daha biniyoruz. Hepsi çok güzeller. Arkadaşlarla biniyoruz. Çok mutluyuz dedi.

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