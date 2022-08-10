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İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı! ‘Kanunen yasaklanmalı; gerizekalı olman lazım’

10.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların kıyafetleri nedeniyle hedef gösterdiği için tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı, bu kez de dövmecileri ve dövme yaptıranları hedef aldı. Konakçı dövmecilerin kanunen yasaklanması gerektiğini savunurken ‘Dövme yaptırmak için ya gerizekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım!’ ifadelerini kullandı.

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı! ‘Kanunen yasaklanmalı; gerizekalı olman lazım’

Açıklamaları ile tartışma yaratan İmam Halil Konakcı, dövme yaptıranları ve dövmecileri hedef alarak, “Dövme yaptırmak için ya gerizekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de gerizekalılık var; sarhoşken de gerizekalısın... Bence kanunen yasaklanmalı. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar" dedi.

İmam Halil Konakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz 'dövme'; vücuda yapıp duruyorlar ya. 'Dövme caiz mi?', 'Dövme gusüle engel mi?' diye soruyorlar; gusüle mani olsa ne olur olmasa ne olur? Gusül, dövmenin üstünden geçiyor da sen lanetli bir adam olmuş oluyorsun, lanetli bir kadın olmuş oluyorsun; Peygamber lanetlemiş.

‘GERİZEKALI OLMAN LAZIM…’

Bizim sokaklar dolu; çarşıya çıkıyorum, kafamı nereye döndürsem dövmeli bir kol, dövmeli bir bacak, dövmeli bir surat! Ne oldu bizim gençlere böyle? Sarhoş kafayla yapıyor, içkiyi içmiş; oturuyor yapıyor. Zaten araştırdığımda, bana 'Hocam genelde sarhoşken yaptırıyorlar' denildi. Vücuduna bilmem kaç bin tane iğne batırılıyor; ya gerizekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de gerizekalılık var; sarhoşken de gerizekalısın...

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‘DÖVME BENCE KANUNEN YASAKLANMALI’

Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme, gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim.
Yapanların da kapatsınlar dükkanlarını. Bu nedir ya, gençlerimizin elinde kolunda...

‘YAHUDİLERİN YAPMADIKLARINI YAPIYORUZ ARTIK’

Müslüman anne babaların evlatları bunlar... O elinde kolunda dövmesi olan, o bir karış şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüd'e bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz. Peygamberin laneti olan bir şeyi nasıl süs aracı olarak kullanırsın? Yahudiler bile yapmıyor ya! Bir yahudi kadar değil misin ya sen? Öyle bir hale geldik ki Yahudilerin yapmadıklarını yapıyoruz artık."


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halil konakçı

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