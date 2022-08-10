HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmam Halil Konakcı hem dövmecileri hem dövme yaptıranları hedef aldı: 'Ya geri zekalı olman lazım ya da kafayı bulmuş olman'

İmam Halil Konakcı hem dövmecileri hem dövme yaptıranları hedef aldı: 'Ya geri zekalı olman lazım ya da kafayı bulmuş olman'

10.08.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleri yüzünden kadınlarla ilgili açıklamalarıyla tartışmalara neden olan imam Halil Konakcı, bu kez de hem dövmecileri hem dövme yaptıranları hedef aldı. Dövmecilerin kanunen yasaklanması gerektiğini savunan imam Konakcı "Dövme yaptırmak için ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım!" ifadelerini kullandı.

Açıklamaları ile tartışma yaratan İmam Halil Konakcı, dövme yaptıranları ve dövmecileri hedef alarak, “Dövme yaptırmak için ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de geri zekalılık var; sarhoşken de geri zekalısın... Bence kanunen yasaklanmalı. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar" dedi.

İmam Halil Konakcı, şu ifadeleri kullandı:

"Konumuz 'dövme'; vücuda yapıp duruyorlar ya. 'Dövme caiz mi?', 'Dövme gusüle engel mi?' diye soruyorlar; gusüle mani olsa ne olur olmasa ne olur? Gusül, dövmenin üstünden geçiyor da sen lanetli bir adam olmuş oluyorsun, lanetli bir kadın olmuş oluyorsun; Peygamber lanetlemiş.

‘GERİ ZEKALI OLMAN LAZIM…’

Bizim sokaklar dolu; çarşıya çıkıyorum, kafamı nereye döndürsem dövmeli bir kol, dövmeli bir bacak, dövmeli bir surat! Ne oldu bizim gençlere böyle? Sarhoş kafayla yapıyor, içkiyi içmiş; oturuyor yapıyor. Zaten araştırdığımda, bana 'Hocam genelde sarhoşken yaptırıyorlar' denildi. Vücuduna bilmem kaç bin tane iğne batırılıyor; ya geri zekalı olman lazım, yapısal olarak aklının olmaması lazım; ya da kafayı bulmuş olman lazım! Sonuçta her ikisinde de geri zekalılık var; sarhoşken de geri zekalısın...

2

‘DÖVME BENCE KANUNEN YASAKLANMALI’

Ya ne hale geldi bütün Müslümanların her yerinde dövme ya. Çıkın bir çarşıya ya her yerde dövme, gittikçe de artıyor. Bence kanunen yasaklanmalı. Sağlıklı bir şey de değil. Ne boyası kullandığın belli değil. Sıçan pisliğinden mi yapıldı, kurbağa idrarından mı yapıldı? Boyayı da bilmiyorsun. Tıbben yasaklanmalı. Ya burası Müslüman bir ülke ne işi var salyangozun soframızda. Devletin görevidir bu vatandaşa zararlı olan şeyi yasaklar. Hukukta bunun yeri vardır. Dövmeyi de yasaklasınlar kardeşim. Yapanların da kapatsınlar dükkanlarını. Bu nedir ya, gençlerimizin elinde kolunda...

‘YAHUDİLERİN YAPMADIKLARINI YAPIYORUZ ARTIK’

Müslüman anne babaların evlatları bunlar... O elinde kolunda dövmesi olan, o bir karış şortla gezen, başını kapatmayan, içki içen, uyuşturucu kullanan, gençlerin birçoğunun annesi beş vakit namazlı teheccüd'e bile kalkıyor ya, operasyon büyük. O ondan özeniyor, bu bundan özeniyor. Bu işin önüne geçmeliyiz. Peygamberin laneti olan bir şeyi nasıl süs aracı olarak kullanırsın? Yahudiler bile yapmıyor ya! Bir yahudi kadar değil misin ya sen? Öyle bir hale geldik ki Yahudilerin yapmadıklarını yapıyoruz artık."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Peş peşe uyarılar gelmişti: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen yarın için saat vererek uyardı "Daha güçlü olacak"Peş peşe uyarılar gelmişti: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen yarın için saat vererek uyardı "Daha güçlü olacak"
Kulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiasıKulisleri sallayan sürpriz adaylık iddiası
Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!
Anahtar Kelimeler:
halil konakçı

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!

Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!

Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı

Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı

Bu kez dövmecileri hedef aldı!

Bu kez dövmecileri hedef aldı!

Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcının karısı hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Eski güreşçinin açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçinin açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.