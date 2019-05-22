Bilim insanları, meslek erbabı, uzman, sanatçı ve sporcuların da yer aldığı kurullar, bugüne kadar fen ve sosyal bilimler programı uygulayan, 297'si proje ve 80'i program okulu olan Anadolu imam hatip liselerinde oluşturuldu.

Bu kapsamda, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 2018-2019 eğitim öğretim yılında, özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yönelik akademik ve bilimsel alanlarda uzmanlar, akademisyenler, danışmanlar aracılığıyla uygulama, araştırma ve geliştirme desteği sunulmasını sağlayan Akademik Danışma Kurulları hayata geçirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, imam hatip liselerinde eğitim alan öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve akademik başarılarını artırmak için çalışmalar sürdürülüyor.

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin kariyer ve mesleki gelişimleri için hayata geçirilecek "Akademik Koçluk" sistemi, öncelikli olarak 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 Anadolu imam hatip lisesinde başlatılacak.

Kurullar, eğitimde verimliliğin sağlanması, okul ve çevre iş birliğinin sağlanması, her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarıyla ortak çalışmanın geliştirilmesinde yol gösterici oluyor.

Öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi, laboratuvar, spor alanları, Kur'an-ı Kerim ve dil sınıfları gibi özel derslikler, resim, müzik ve robotik kodlama atölyeleri de Akademik Danışma Kurullarının tavsiye kararları doğrultusunda yapılmaya başlandı.

- Sırada "Akademik Koçluk" sistemi var

Bakanlık, imam hatip liseleri için 2023 Eğitim Vizyonu'nun en önemli hedeflerinden "Akademik Koçluk" sistemini de pilot olarak belirlenen okullarda uygulamaya hazırlanıyor.

Planlamalara göre, sistem, Akademik Danışma Kurullarının bulunduğu, proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden 2020'de ilk mezunlarını verecek 111 okulda Ağustos 2019'dan itibaren başlatılacak.

- İlahiyat fakülteleriyle iş birliği yapılacak

"Akademik Koçluk" sisteminde üniversitelerin ilahiyat fakülteleriyle iş birliğine gidilecek.

Öğrenciler, bu fakültelerdeki akademisyen ve uzmanların yol göstericiliğinde, başta alan dersleri olmak üzere mesleki gelişimlerine katkı sağlayabilme ve geleceğini planlayabilme imkanını yakalayacak.

