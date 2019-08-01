İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi başlıyor

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca dil eğitimlerine yeni eğitim öğretim yılında Çince'yi de ekledi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde ileri düzeyde yabancı dil becerisine sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinde ilk olarak 2015'te Arapça ve İngilizce eğitimlerini başlatan, sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca ve Rusça dil eğitimlerini uygulamaya koyan Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise ilk kez Çince'yi eğitim programına dahil etti.

Bu kapsamda İstanbul Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açıldı.

- Kontenjanları doldu

Bu yıl 30 öğrenci kabul edilen Çince hazırlık sınıfını Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrenci tercih etti. Kontenjanı tamamen dolan Çince bölümü, yüzde 8'lik dilime giren öğrencilerin tercihi oldu.