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İmam Hatip Lisesinde Çince eğitimi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca dil eğitimlerine yeni eğitim öğretim yılında ilk kez Çinceyi de ekledi - Bakanlık, bu kapsamda Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açtı - LGS kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrencinin tercih ettiği Çince bölümünün 30 kişilik kontenjanı doldu - Hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerin lise bitiminde Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen HSK sınavında 4. seviye sınavını geçebilir duruma gelmesi ve bu seviyeyle çeşitli bursları alma imkanını yakalaması hedefleniyor

BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu imam hatip liselerinin hazırlık sınıfında verilen Arapça, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Almanca dil eğitimlerine yeni eğitim öğretim yılında Çince'yi de ekledi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Anadolu imam hatip liselerinde ileri düzeyde yabancı dil becerisine sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinde ilk olarak 2015'te Arapça ve İngilizce eğitimlerini başlatan, sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca ve Rusça dil eğitimlerini uygulamaya koyan Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise ilk kez Çince'yi eğitim programına dahil etti.

Bu kapsamda İstanbul Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açıldı.

- Kontenjanları doldu

Bu yıl 30 öğrenci kabul edilen Çince hazırlık sınıfını Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrenci tercih etti. Kontenjanı tamamen dolan Çince bölümü, yüzde 8'lik dilime giren öğrencilerin tercihi oldu.

Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi veren Anadolu imam hatip liseleri ise yüzde 3'lük dilimden öğrenci aldı.

- Haftada 24 saat Çince öğrenecekler

Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesindeki Çince hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerin okuldan mezun olurken Çin diliyle üniversite okuyabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.

Öğrenciler, hazırlık sınıfının sonunda B2 seviyesinde, 800-900 arasında
kelimeyi akıcı bir şekilde konuşabilecek şekilde Çince öğrenmiş olacak.

Lise bitiminde ise öğrencilerin Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen HSK sınavında 4. seviye sınavını geçebilir duruma geleceği öngörülüyor. C1 olarak adlandırılan bu seviyeye ulaşan öğrencilere Hanban, İpekyolu ve Çin hükümetince verilen bursların kapısı açılıyor.

- Çin'den üniversiteler ziyarete gelecek

Okulda dil eğitiminin yanı sıra kültür günleri, Çince yarışmaları, Çin üniversitelerinden heyetlerin okula düzenleyecekleri ziyaretler ile Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kariyer günleri de olacak.

Öğrenciler oluşturulacak Çin Kültür Bölümü ile Çin kaligrafisi, Çin çayları, Go oyunu, Çin mürekkep sanatı, Çin müziği gibi kültürel etkinliklere sürekli ulaşma imkanını yakalayacak.

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