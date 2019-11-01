İmam hatip öğrencileri öğretmenlerinin adını Afrika'daki su kuyusunda yaşatacak

Korucuoğlu, Afrika'daki insanların durumlarına dikkati çekmek istediklerini dile getirerek, "Önce sınıflarımıza kumbaralar yerleştirip para topladık. Sağ olsun İHH destek verdi çünkü onlar Afrika'da da çok aktif. Sonrasında kermes fikri geldi ve projeyi hayata geçirdik. İnşallah bugün itibarıyla kuyu için harcanması gereken para tamamlanacak, hem Afrika'daki insanlara bir faydamız olacak hem de vefat eden öğretmenimizin adı yaşayacak." dedi.

Cevat Ülger Uluslararası İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve projeyi yürüten Furkan Doğantemur da (17) "Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uluslararası İmam Hatip Lisesi olmanın yükümlülükleri var. Biri de başka ülkelerde yaşayan yoksullara yardım etmek. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun öğretmenlerinden Esra Soysal ise öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyerek, "250 civarında öğrencimiz ve ailesi bu kermes için hazırlandı. Onlarca çeşit ürün var. Hepsi el yapımı. Hepsi bir amaç için sağ olsunlar. Biz de hayır işi denilince özellikle imam hatipliler böyle canla başla girişiriz. Geçtiğimiz yıl okulumuzda görev yapan Uğur Kırım hocamızın adını su kuyusuna vermek zaten ayrıca muazzam bir duygu. Çok kıymetli bir öğretmenimizdi. Su kuyusu fikri gelince çocuklarımız hemen onun ismini ön plana çıkardı." diye konuştu.

