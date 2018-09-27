İmam hatip okulları: Veliler dayatmaya karşı

İmam Hatipliler Derneği ise mezunlarına ayrımcılık yapıldığını savunuyor."Çocuğum bir gün, ‘Neden onlar ayrı oturuyor? Biz neden kız-erkek karışık oturuyoruz' diye sordu. Cevap veremedim."

İstanbul Beşiktaş'taki İsmail Tarman Ortaokulu, iki yıldır ikiye bölünmüş durumda. Okulun yarısı düz ortaokul diğer yarısı da imam hatip okulu olarak eğitim veriyor. Okulun tabelasında, İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu ve İsmail Tarman Ortaokulu yazıyor.

Yukarıdaki cümlelerin sahibi Battal Gülmez'in iki çocuğundan biri, geçen sene düz ortaokuldan mezun olmuş. Eski veli Gülmez, mahallesinde bulunan okulun imam hatibe dönüştürülme sürecinden sonra diğer çocuğunu aynı okula kaydettirmemiş.

Okulda iki ayrı eğitim türü olsa da yönetim tek. Velilerin itirazı, çevrede talep olmamasına rağmen onlardan habersiz bir şekilde bakanlık kararı ile okulun imam hatibe dönüştürülmesi. Veliler ve mahallelerindeki tek ortaokulun imam hatibe dönüşmesini istemeyen mahalle sakinleri, çareyi dava açmakta bulmuş. Dava sürecine ek olarak 30 Mayıs 2016'dan beri her sabah okul önünde nöbet tutuyorlar.