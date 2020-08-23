İmam hatipler: "İsteği dışında gelenler çoğunlukta"

"Hür iradesiyle gelenlerin dışında aile baskısıyla gelen çok insan oluyor. Ama onlar genelde nakil aldırıyorlar. Benim de kendi isteğim değildi, biraz ailemin tercihi oldu. Çok sıcak bakmıyordum o zamanlar."

Refiate Öztürk, İstanbul Üsküdar'da imam hatip lisesinden bu sene mezun olan bir genç… Öztürk, üniversite sınavının sonuçlarını bekliyor. Moleküler biyoloji, genetik ve gıda mühendisliği alanında 13 tercih yapmış. Tercihleri arasında toplumda imam hatip mezunlarının tercihlerine yönelik genel kanının aksine, ilahiyat fakültesi yok.

İmam hatip okulları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "Anadolu İmam Hatip Liselerinin yüzde 99,8'si doldu" tweeti üzerine bir kez daha gündeme geldi. Resmi verilere göre, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 450 olan imam hatip liselerinin sayısı, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 1.623'e çıktı. Öğrencilerin, sayısı her sene artış gösteren imam hatip liselerini tercih etme nedenleri farklılık gösteriyor.

DW Türkçe'ye konuşan İzmir'de kız imam hatip lisesinden mezun olan A., şimdi ilahiyat fakültesi 2. sınıf öğrencisi. "Okul yeni açılmıştı. Puanım iyiydi ama ben yakın diye seçtim. Büyük hata yaptım çünkü ilk iki yıl eğitim çok kötüydü. Çok düşük puanlı öğrenciler alınıyordu. Son iki yılda memnun kaldım ama" diyor.