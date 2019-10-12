İmam Hatipli öğrenciler ÖNDER Tiyatro Kulübü'nde buluşuyor

"Bu sezonda kültür ve sanat eğitimleri bünyesinde tiyatro kulübü başlatalım istedik. Kısa süreli bir eğitim formatında değil, sürekliliği olan bir kulüp şeklinde tasarladık. Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz. ÖNDER olarak kendi bünyemizdeki, hedef kitlemiz olan İmam Hatip gençliğine yönelik bu tür bir çalışma yapmayı kendimize görev bildik."

Cürgül, 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak eğitim sürecini ilk olarak İmam Hatip Liselerinde okuyan erkek öğrenciler için düşündüklerini, zamanla çerçevesinin genişleyebileceği değerlendirmesine bulundu.

Kültür ve sanat eğitiminin tüm insanlar için zaruri bir şey olduğunun altını çizen Cürgül, "Elbette insanlar mesleki olarak farklı alanlara yönelebilir. İlla kültür sanatı mesleki olarak düşünmeleri de gerekmeyebilir. Ama kültür ve sanatla meşgul olan, bu eğitimleri alan, bu alandaki faaliyetleri izleyici olarak da olsa takip edenler bireysel olarak kendi hayatlarına çok güzel katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Beden dili, diksiyon ve hitabet eğitimleri var"