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İmam Hatipli öğrenciler ÖNDER Tiyatro Kulübü'nde buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

ÖNDER Tiyatro Kulübü, "Temel Oyunculuk", "Sahne Bilgisi", "Drama", "Diksiyon" ve "Beden Dili" gibi eğitimlerle gençlerin dikkatini çekiyor - Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül: - "Bu sezonda kültür ve sanat eğitimleri bünyesinde tiyatro kulübü başlatalım istedik. Kısa süreli bir eğitim formatında değil, sürekliliği olan bir kulüp şeklinde tasarladık. Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz" - "Elbette insanlar mesleki olarak farklı alanlara yönelebilir. İlla kültür sanatı mesleki olarak düşünmeleri de gerekmeyebilir. Ama kültür ve sanatla meşgul olan, bu eğitimleri alan, bu alandaki faaliyetleri izleyici olarak da olsa takip edenler bireysel olarak kendi hayatlarına çok güzel katkılar sağlayacaktır"

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Yakaza Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Birol Cürgül, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin kültür sanat çalışmaları kapsamında bir tiyatro kulübü açtıklarını belirterek, "Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İmam Hatipli gençlere yönelik derneğin bünyesinde açılan ve eğitim programıyla gençlerin ilgisini çeken ÖNDER Tiyatro Kulubü'ne ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Cürgül, 25 yıldır profesyonel olarak tiyatro sanatıyla ilgilendiğini, eserler üretmeye ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığını söyledi.

ÖNDER Kültür Sanat Komisyonu bünyesinde devam eden çalışmalara değinen Cürgül, "Müzikten karikatüre, grafitiden edebiyata farklı alanlara yönelik kültür ve sanat çalışmaları ile eğitimler yapıyoruz." diye konuştu.

- "Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz"

Bu eğitimlerin yeni alanlarla genişletmeye çalıştıklarını dile getiren Cürgül, ÖNDER Kültür Sanat Komisyonunun çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sezonda kültür ve sanat eğitimleri bünyesinde tiyatro kulübü başlatalım istedik. Kısa süreli bir eğitim formatında değil, sürekliliği olan bir kulüp şeklinde tasarladık. Her gencin kültür ve sanatla buluşması gerektiğine inanıyoruz. ÖNDER olarak kendi bünyemizdeki, hedef kitlemiz olan İmam Hatip gençliğine yönelik bu tür bir çalışma yapmayı kendimize görev bildik."

Cürgül, 19 Ekim Cumartesi günü başlayacak eğitim sürecini ilk olarak İmam Hatip Liselerinde okuyan erkek öğrenciler için düşündüklerini, zamanla çerçevesinin genişleyebileceği değerlendirmesine bulundu.

Kültür ve sanat eğitiminin tüm insanlar için zaruri bir şey olduğunun altını çizen Cürgül, "Elbette insanlar mesleki olarak farklı alanlara yönelebilir. İlla kültür sanatı mesleki olarak düşünmeleri de gerekmeyebilir. Ama kültür ve sanatla meşgul olan, bu eğitimleri alan, bu alandaki faaliyetleri izleyici olarak da olsa takip edenler bireysel olarak kendi hayatlarına çok güzel katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

- "Beden dili, diksiyon ve hitabet eğitimleri var"

Gençlerin kendilerini, insanları, toplumu ve davranış biçimlerini tanımalarına imkan tanıyacak eğitimlerin gençlerin ilgisini çektiğini ifade eden Cürgül, şunları söyledi:

"Eğitimlerimizin içinde beden dili, diksiyon ve hitabet gibi alanlar var. Bir İmam Hatip öğrencisi zaten topluma her şekilde hitap etmesi gereken bir alanda eğitim gördüğü için aldıkları standart eğitimin yanında hitabet, diksiyon ve beden dili eğitimi de almaları, kendilerine çok büyük faydalar sağlayacak. Toplum karşısında konuşmak, kendisini ifade edebilmek, bildiklerini anlatabilmek anlamında faydalı olacaktır."

Eğitimlerin sonunda tüm öğrencileri içine alan bir sahne gösterisi veya bir tiyatro oyunu yapmayı planladıklarını aktaran Cürgül, "Öğrencilerimizin aldığı eğitim sonucunda kendilerini ifade edebilecekleri bir gösteri düşünüyoruz. Zaten eğitimlerimiz 18 Nisan'a kadar devam edecek. Son günlerimizde inşallah halka açık bir gösteri hazırlayarak, öğrencilerimizin aldıkları eğitimi göstermelerini sağlamaya çalışacağız." açıklamasını yaptı.

- Başvuru için son gün: 16 Ekim

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından açılan ÖNDER Tiyatro Kulübü'nün programında "Temel Oyunculuk", "Sahne Bilgisi", "Drama", "Diksiyon" ve "Beden Dili" gibi eğitimler yer alıyor.

Kulübe ücretsiz olarak kaydolmak için, 16 Ekim'e kadar derneğin www.onder.org.tr adresindeki başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor.

Her Cumartesi 13.00-16.00 saatleri arasında derneğin genel merkezinde yapılacak eğitimler, 18 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.

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