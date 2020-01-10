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  4. İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için "Yasin Suresi" okudu

İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için "Yasin Suresi" okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

İmam hatipliler Abdulkadir Nişancı için "Yasin Suresi" okudu

TEKİRDAĞ (AA) - Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken geçen yıl 10 Mayıs'ta uçuruma düşen ve hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Tekirdağ'da imam hatipli lise öğrencileri Yasin Suresi okudu.

Süleymanpaşa İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleklerini icra ederken, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla hayatını kaybeden gazetecilere de rahmet dilediklerini söyledi.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade eden Şenol, AA muhabiri Nişancı'nın da görev sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiklerinde çok üzüldüklerini dile getirdi.

Gazetecilik mesleğinin demokratik toplumlar için önemine işaret eden Şenol, şunları kaydetti:

"Basın mensubu arkadaşlarımız zor şartlarda çalışıyorlar ve zor durumda kalabiliyorlar. Geçen sene bizi üzen bir olay yaşandı. Anadolu Ajansı muhabiri haber çekimi yaparken elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Biz de bugün onu unutmak istemedik. Öğrencilerimizle dua ettik. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Zor şartlarda dünyanın dört bir yanında çalışan basın emekçilerinin gününü kutluyorum."

Ardından imam hatipli öğrenciler Nişancı için "Yasin Suresi"ni okudu ve dua etti.

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Anahtar Kelimeler:
abdulkadir nişancı anadolu lisesi imam hatip Tekirdağ

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