HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

13.11.2020 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr.

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı. Sanık Mütercimler savunmasında, “Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım” dedi.
Dr. Erol Mütercimler, İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“O ifadede kesinlikle kasıt yoktur”
Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, “Televizyon programındaki sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Meslek hayatım ve programcılığım döneminde İmam Hatip Liseleriyle ilgili zaman zaman tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım. Bu okulların gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine, İmam Hatip okullarının bir Cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim” ifadelerini kullandı.

“Kasıt ile söylemiş olsaydım, bedeli ne olursa olsun düşüncemi burada savunurdum”
Savunmasını sürdüren sanık Mütercimler, “Talihsiz sözlerim, programın bitmesine yakın söylenmişti. Söylediğim cümlenin bu şekilde kullanımını ertesi gün asistanımın uyarısı ile öğrendim. Daha sonra da izleyince hemen oturdum ve kamuoyundan özrümü içeren basın açıklaması yazdım. Bununla da yetinmeyerek, 16 yıldır sürdürdüğüm üniversite hocalığımdan istifa ettim. İddianamedeki kasıt ile söylemiş olsaydım, bedeli ne olursa olsun düşüncemi burada savunurdum. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık Mütercimler’in savunmasını tamamlamasının ardından beyanda bulunan avukatları, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Müştekiler ve avukatları ise, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talepleri olduğunu söyledi.
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, müşteki Avcılar İmam Hatipler Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç’in İmam Hatip okullarının mezunlarını temsil etmesi nedeniyle davaya katılma talebinin kabulüne, diğer müştekilerin ise taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Savcılık, müşteki avukatlarının sanık Mütercimler’in cezai ehliyetinin olup olmadığına dair hastaneye sevkinin yapılmasına ilişkin talebinin de dava konusuyla alakası olmaması nedeniyle reddini talep etti.
Mahkeme, suçtan zarar görme ihtimalleri nedeniyle İlim Yayma Cemiyeti vekili ve Avcılar İmam Hatipler Derneği Başkanı Seyfullah Sevinç’in davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Diğer katılma ve sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınması taleplerinin reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile iş adamı Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ‘müşteki’, Erol Mütercimler ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Mütercimler’in ‘Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama’ suçu kapsamında 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
Başkan Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklamaBaşkan Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bir aileyi yok etmişti! Tek kalan ferdine icra takibi başlattı

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

Dehşet anları! Canlı yayında ders anlatırken...

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti: Kurşun sıkmaktan farksız

Sokakta yürürken yüzüne tükürülen kızın babası isyan etti

Bursa’da pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Pitbull dehşeti! Sokak kedisini parçaladı

Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden Başkan Böcek'i hastanede ziyaret etti

Başkan Böcek'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl hapis cezası almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Bilim insanları uyardı! ’İzmir Depremi yeni gerilimleri tetiklemiş olabilir’

Bilim insanlarından İzmir depremi sonrası korkutan uyarı

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.