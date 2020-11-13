İmam Hatiplilere hakaret ettiği iddia edilen Erol Mütercimler hakim karşısında

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında söylediği sözler nedeniyle 1,5 yıla kadar hapsi istenen Dr. Erol Mütercimler hakim karşısına çıktı. Sanık Mütercimler savunmasında, “Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım” dedi.

Dr. Erol Mütercimler, İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“O ifadede kesinlikle kasıt yoktur”

Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, “Televizyon programındaki sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Meslek hayatım ve programcılığım döneminde İmam Hatip Liseleriyle ilgili zaman zaman tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım. Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım. Bu okulların gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine, İmam Hatip okullarının bir Cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim” ifadelerini kullandı.